Lío sindical entre CCOO y UGT por el preacuerdo del sector de hostelería en Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Lío sindical a la vista entre CCOO y UGT después de que el segundo sindicato anunciara el lunes que rechazaba el preacuerdo del sector de la hostelería en la provincia. Comisiones Obreras reaccionó este martes defendiendo la seriedad tanto del citado preacuerdo como el de comercio.

Sin citar en ningún momento a UGT, CCOO denunció en un comunicado lo que considera «falta de coherencia y seriedad de otras organizaciones sindicales que reculan y rechazan» los preacuerdos firmados de los convenios de hostelería y comercio.

«Frente a las descalificaciones y los titulares sin firma de cargos sindicales, que buscan confundir a las plantillas», explicó el sindicato, «reafirma su compromiso con la palabra dada y avala unos convenios que consolidan derechos e incluyen cláusulas de revisión salarial del 1%».

El sindicato sale así al paso de las informaciones publicadas sobre los preacuerdos de los convenios citados, y su federación de servicios pretende «aclarar la realidad de las negociaciones y trasladar tranquilidad a las plantillas de ambos sectores». Lo cierto es que este ‘descuelgue’ de UGT podría poner en solfa el preacuerdo alcanzado.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Soria, Ana Carmen Marina, lamentó «la difusión de informaciones que carecen de la firma de los cargos sindicales», calificándolas como una «estrategia puramente electoralista». CCOO recuerda que «su posición mayoritaria en la provincia es el resultado directo de su trabajo diario y dedicación constante a las personas trabajadoras, y no de campañas basadas en la confusión».

La líder sindical criticó la postura de otras organizaciones sindicales en las mesas de negociación. «No se puede defender una postura seria cuando primero se firma y se alcanza un preacuerdo y, de manera irresponsable, se decide no respaldarlo cinco minutos antes de la firma definitiva, tal y como ocurrió en el convenio de comercio de Soria», denunció. La secretaria general explicó que este comportamiento supone «recular», puesto que la otra organización sindical firmó el preacuerdo del convenio de hostelería, y «demuestra una falta evidente de coherencia, seriedad y respeto tanto hacia la negociación colectiva como hacia los propios trabajadores».

CCOO dice que contrapone a esta estrategia su «modelo de actuación basado en la responsabilidad». El sindicato subrayó que cualquier decisión de calado se toma «escuchando activamente a la afiliación y a los delegados y delegadas, quienes constituyen el alma de la organización».

«Lejos de la devaluación que algunos intentan proyectar», Marina aseguró que los preacuerdos alcanzados suponen «importantes avances, consolidan las condiciones laborales actuales e incorporan mejoras clave en materia de conciliación, sin permitir ningún retroceso en los derechos ya adquiridos».

En el plano económico, los textos pactados contemplan incrementos salariales en la línea de otros sectores de la provincia. En el convenio de comercio de Soria se contempla un incremento del 3,25% para 2026, y del 3% para los años 2027 y 2028, incluyendo una cláusula de revisión salarial del 1% al finalizar el periodo. Para el de hostelería de Soria se incluye una subida del 3,25% para 2026, del 3% para 2027 y 2028, y del 3,25% para 2029, contando igualmente con una cláusula de revisión del 1% a término del convenio.

CCOO recordó que este tipo de revisiones salariales «son idénticas a las firmadas de forma unánime en el resto de convenios de la provincia de Soria, en muchos de los cuales han participado y estampado su firma las mismas organizaciones que ahora pretenden desmarcarse», como es el caso de UGT. La Unión General de Trabajadores rechazó el preacuerdo de hostelería porque «no garantiza el poder adquisitivo ni responde a la falta de trabajadores».