Los vecinos de Barcones que fueron evacuados por el incendio de Guadalajara pueden volver a sus casas

El director general de Prevención y Extinción de Incendios, Ángel Sánchez, y la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, visitan el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad soriana de Barcones.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi, reunido a las 18.00 horas de hoy, ha acordado levantar la medida de evacuación de Barcones, por lo que los vecinos pueden regresar a sus casas. Fueron evacuados el pasado lunes por la presencia del abundante humo procedente del incendio del norte de Guadalajara. No obstante, según informó la Junta de Castilla y León, al objeto de favorecer la vuelta y de forma voluntaria, los 28 vecinos de Barcones acogidos en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán podrán continuar en el centro hasta mañana jueves tras el servicio de desayuno.

También, a propuesta de Centro Provincial de Mando, se ha acordado levantar, a partir de mañana jueves y si las condiciones no cambian de manera determinante, la medida de evacuación de los residentes (31) de la Residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria, que el pasado día 20 fueron trasladados a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón, junto con otros tres vecinos de dependencia con reconocido grado tres de dependencia. Para organizar el traslado en medios adecuados, como se hizo en el traslado inicial, ya se ha informado a los responsables de la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad y Bienestar Social) y de la Diputación Provincial, que colaboró con medios.

El Cecopi, presidido por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, informó sobre la evolución de los trabajos de extinción que se están desarrollando a lo largo de la jornada en el flanco oeste de la cabecera del incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara).

El director general de Prevención y Extinción de Incendios, Ángel Sánchez, y la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, han visitado el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad soriana de Barcones y, posteriormente, se han trasladado al municipio Condemios de Arriba (Guadalajara) para conocer la situación del incendio con los responsables y efectivos de INFOCAL de Castilla y León allí desplegados.

Continúa en IGR-2 y el frente sigue permaneciendo a una distancia de unos 5/7 km del límite provincial. La evolución está siendo cambiante a lo largo del día, aunque por la tarde estaban mejorando las condiciones meteorológicas a favor del control y extinción, con las cautelas que supone un incendio de estas dimensiones.

El operativo INFOCAL de Castilla y León se está reforzando en este incendio, desplazando los medios que estaban destinados en el incendio de Selas, también en Guadalajara, en coordinación con el INFOCAM de Castilla-La Mancha. Esta noche de miércoles se abre una nueva ventana de mejora de condiciones climatológicas que se considera apropiada para reforzar los trabajos de extinción.