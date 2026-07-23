El Gobierno tumba en Soria el parque solar Radona II que preveía invertir 21millones

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Después de más de cuatro años de tramitación, pues la solicitud inicial data de febrero de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico rechaza el proyecto del nuevo parque fotovoltaico Radona II que pretendía la hibridación con uno eólico ya en activo y que contaba con un presupuesto inversor de 21,1 millones de euros.

La Dirección General de Política Energética y Minas decidió desestimar la petición de la promotora, Iberdrola Renovables Castilla y León, de autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del parque fotovoltaico con 31,5 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Taroda y Alcubilla de las Peñas. Acordó así el archivo del expediente, aunque la empresa puede interponer un recurso de alzada para tratar de revocar la decisión.

Una resolución que llega después de que se haya producido diferentes requerimientos de documentación por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas y las respuestas de la promotora no haya cumplido las expectativas.

El propio Ministerio asegura que a la vista de los ocho requerimientos practicados, no consta en el expediente la documentación solicitada a la promotora que permita acreditar que se cumplirá los condicionantes del Informe de Determinación de Afección Ambiental como requisito previo para otorgar la autorización administrativa de construcción.

En la subsanación de febrero de este año, Iberdrola Renovables Castilla y León únicamente aporta la declaración responsable donde se compromete, con carácter previo al inicio de las obras, a presentar diferente documentación para cumplir lo que marca el informe ambiental. Entre los documentos que se compromete a aportar, la prospección de flora para determinar posibles especies amenazadas, muestreo de campo para ver presencia de aves nidificando en la zona, presentación del plan de trabajo y calendario de obras, plan de seguimiento específico para la fauna, aprobación del plan de conservación de esteparias por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente y lo mismo en el caso del proyecto de implantación de especies vegetales.

Además, a la empresa se le caducaron los permisos de acceso y conexión que sí le habían sido otorgados previamente. De este modo, se notificó el pasado mes de junio la decisión de desestimar el proyecto, a lo que la promotora contestó con las alegaciones oportunas, que a su vez fueron analizadas por la Dirección General para adoptar la resolución final que tumba el módulo de generación fotovoltaica Radona II, para su hibridación con el parque eólico existente Radona II, de 32 MW de potencia instalada.