El Calaverón celebra el patrón de este barrio de Soria con unas jornadas de convivencia

El barrio de El Calaverón está de fiesta. Para celebrar al patrón, se han organizado unas jornadas de convivencia repletas de actividades diseñadas para unir a vecinos de todas las edades.
El programa de actos festivos arranca con una jornada animada que incluye actividades infantiles para los más pequeños y un popular concurso de bizcochos, ideal para mostrar el talento repostero del barrio y compartir un buen momento en comunidad.
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón
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