Heraldo-Diario de Soria

El Calaverón celebra el patrón de este barrio de Soria con unas jornadas de convivencia

Actividades infantiles y un concurso de bizcochos arrancan el programa de actos festivos

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El barrio de El Calaverón está de fiesta. Para celebrar al patrón, se han organizado unas jornadas de convivencia repletas de actividades diseñadas para unir a vecinos de todas las edades.

El programa de actos festivos arranca con una jornada animada que incluye actividades infantiles para los más pequeños y un popular concurso de bizcochos, ideal para mostrar el talento repostero del barrio y compartir un buen momento en comunidad.

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.MonteseguroFoto

Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.MonteseguroFoto

Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Concurso de Bizcochos Asociación de vecinos del Calaverón

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.

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