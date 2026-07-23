El Calaverón celebra el patrón de este barrio de Soria con unas jornadas de convivencia

Jornadas de convivencia y fiesta patronal en el barrio de El Calaverón.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El barrio de El Calaverón está de fiesta. Para celebrar al patrón, se han organizado unas jornadas de convivencia repletas de actividades diseñadas para unir a vecinos de todas las edades.

El programa de actos festivos arranca con una jornada animada que incluye actividades infantiles para los más pequeños y un popular concurso de bizcochos, ideal para mostrar el talento repostero del barrio y compartir un buen momento en comunidad.