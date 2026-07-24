FOES reclama al Ayuntamiento de Soria agilizar las licencias y revisar la futura Zona de Bajas Emisiones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) reclamó este viernes al Ayuntamiento de Soria agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas y de actividad y reconsiderar la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), durante la primera reunión de trabajo mantenida con el alcalde, Javier Antón.

En el encuentro participaron el presidente de FOES, Santiago Aparicio; la directora general, María Ángeles Fernández, y los vicepresidentes Jesús Izquierdo, Miguel Ángel Ortiz y Rafael Martínez. La reunión sirvió como primera toma de contacto con el nuevo regidor y permitió abordar distintos asuntos relacionados con la actividad empresarial y el desarrollo económico de la ciudad.

La organización empresarial defendió la necesidad de acelerar la concesión de licencias urbanísticas y de actividad para facilitar la inversión y ofrecer una respuesta más rápida a empresas y emprendedores.

Respecto a la futura Zona de Bajas Emisiones, FOES trasladó al alcalde su preocupación por el impacto que, a su juicio, puede tener sobre sectores como el comercio, la distribución y los servicios profesionales. La federación pidió que la medida sea reconsiderada y sostuvo que cualquier actuación en materia de movilidad debe adaptarse a la realidad de Soria y no convertirse en un obstáculo para la actividad económica.

Durante la reunión también se trataron cuestiones como los problemas de aparcamiento para los servicios profesionales, la recogida y bajada de viajeros, la ordenanza del agua y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

FOES trasladó además su disposición a colaborar con el Ayuntamiento y a participar en el diálogo sobre las decisiones que afecten a la actividad económica de la ciudad, con el objetivo de buscar soluciones conjuntas para el tejido empresarial soriano.