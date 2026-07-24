FOES reclama al Ayuntamiento de Soria agilizar las licencias y revisar la futura Zona de Bajas Emisiones
La organización empresarial traslada al alcalde, Javier Antón, su disposición a abrir una etapa de diálogo sobre los asuntos que afectan al tejido económico de la ciudad
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) reclamó este viernes al Ayuntamiento de Soria agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas y de actividad y reconsiderar la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), durante la primera reunión de trabajo mantenida con el alcalde, Javier Antón.
En el encuentro participaron el presidente de FOES, Santiago Aparicio; la directora general, María Ángeles Fernández, y los vicepresidentes Jesús Izquierdo, Miguel Ángel Ortiz y Rafael Martínez. La reunión sirvió como primera toma de contacto con el nuevo regidor y permitió abordar distintos asuntos relacionados con la actividad empresarial y el desarrollo económico de la ciudad.
La organización empresarial defendió la necesidad de acelerar la concesión de licencias urbanísticas y de actividad para facilitar la inversión y ofrecer una respuesta más rápida a empresas y emprendedores.
Respecto a la futura Zona de Bajas Emisiones, FOES trasladó al alcalde su preocupación por el impacto que, a su juicio, puede tener sobre sectores como el comercio, la distribución y los servicios profesionales. La federación pidió que la medida sea reconsiderada y sostuvo que cualquier actuación en materia de movilidad debe adaptarse a la realidad de Soria y no convertirse en un obstáculo para la actividad económica.
Durante la reunión también se trataron cuestiones como los problemas de aparcamiento para los servicios profesionales, la recogida y bajada de viajeros, la ordenanza del agua y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
FOES trasladó además su disposición a colaborar con el Ayuntamiento y a participar en el diálogo sobre las decisiones que afecten a la actividad económica de la ciudad, con el objetivo de buscar soluciones conjuntas para el tejido empresarial soriano.