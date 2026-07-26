Soria despliega bomberos para colaborar en el incendio de Ávila tras la declaración de emergencia nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Soria ha activado un dispositivo de emergencia para colaborar en las tareas de extinción del grave incendio forestal que afecta a la provincia de Ávila, según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Soria. Este movimiento se produce tras la solicitud por parte del Servicio de Bomberos de Ávila y la posterior declaración de emergencia nacional por parte de las autoridades competentes.

La dotación soriana movilizada está compuesta por un grupo de bomberos profesionales y un camión Bomba Urbana Pesada (BUP). El equipo ha partido a lo largo de la mañana desde el Parque de Bomberos de Soria y se ha dirigido de manera directa al Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido en la localidad de Navaluenga, desde donde se coordinan todos los recursos humanos y materiales.

El objetivo principal del contingente de Soria es trabajar en el incendio originado en Burgohondo. Las labores de los efectivos se centrarán prioritariamente en la defensa de los núcleos de población, actuando en la denominada zona de interfaz urbano-forestal para proteger las viviendas y garantizar la seguridad de los vecinos frente al avance de las llamas.

Esfuerzo de personal y seguridad local

El Ayuntamiento explica que este despliegue solidario supone un importante esfuerzo del personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Soria. A pesar del envío de estos recursos a Ávila, el servicio ha reorganizado sus turnos para garantizar la total seguridad ciudadana en su propio municipio, manteniendo un operativo de 12 efectivos que deja a Soria completamente cubierta ante cualquier incidencia local.

Asimismo, tras las conversaciones mantenidas por el alcalde de Soria con los responsables técnicos y con los representantes de la Diputación Provincial de Soria, la institución provincial ha confirmado que colaborará si fuera necesario con los medios materiales que pudieran ser necesarios para reforzar el operativo y asegurar la plena capacidad de respuesta del servicio mientras permanezca activado este dispositivo de colaboración desplazado.