Alertas para el Lavalenguas. La Aemet prevé tormentas y granizo

Soria vive este sábado el Lavalenguas de San Juan 2024, el penúltimo de los 'Presanjuanes'. Sin embargo el tiempo posiblemente no acompañe. A media tarde del jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activos dos avisos amarillos para ese día, uno por fuertes lluvias y posibilidad de granizo y otro por tormentas.

De hecho, estas alertas se extienden no sólo por la capital y Valonsadero sino por toda la provincia. La de lluvia comienza a las 15.00 horas y finaliza a medianoche. y es por "precipitación acumulada en una hora" de hasta 15 litros por metros cuadrado. Incluye además las "posibles rachas fuertes y granizo". Teniendo en cuenta que la comitiva oficial saldrá de la plaza Mayor a las 18.00 horas, el Lavalenguas como tal se encuentra bajo este aviso.

Lo mismo ocurre con la segunda alerta amarilla, esta por tormentas. Engloba el mismo horario y en este caso no hay observaciones. También estará activa en toda la provincia, de norte a sur. Quienes no opten por la fiesta en Valonsadero y prefieran el fin de semana para hacer un viaje también deberán tener cuidado. Hay alerta amarilla tanto en la zona de Pinares de Burgos como en la de Aranda de Duero, que limita con la Ribera de Soria; en La Rioja; o en la zona de Zaragoza que linda con la provincia. Quienes vayan hacia Teruel, Guadalajara o Madrid al menos por ahora no tendrán alerta activa en estas zonas.

Los sanjuaneros tienen todavía fresco -y nunca mejor dicho- el recuerdo de la celebración de La Compra de San Juan 2023. También en aquella ocasión hubo avisos y se cumplieron. Poco antes de que comenzase el festejo descargó sobre Valonsadero una buena tromba de granizo y la celebración estuvo en el alero durante un rato. Finalmente y aunque hay siempre un fin de semana de margen hasta las fiestas de San Juan, se celebró en el domingo indicado entre chubasqueros y paraguas.