Los pregoneros de San Juan 2024: «Todo el mundo nos dice que lo de salir al balcón es un momentazo»

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La ciudad siente ya San Juan y cuando a las once de la noche, ante una plaza Mayor abarrotada y vociferante, salgan al balcón Fernando Orden y Sara Gonzalo, echarán a rodar los días más esperados de Soria. Y se habrá cumplido la ilusión de los jurados de Santo Tomé, San Clemente y San Martín: ser los pregoneros de San Juan. «Todo el mundo nos dice que lo de salir al balcón es un momentazo que hay que disfrutar, que impresiona muchísimo, que hay que templar nervios, pero que es un momentazo del que luego te acuerdas, como todos los momentos de San Juan, la verdad, pero ese es otro más que te acuerdas toda la vida», señalan los pregoneros, quienes declinan personalismos. Y es que «protagonistas somos las doce parejas de jurados, nosotros damos el pregón, pero el pregón al final es para toda Soria y para nuestros compañeros, que otras nueve parejas presentaron pregón, salió el nuestro pero al final el pregón es de todos». De momento, tienen claro que la lectura será a dúo y «está más o menos pensado» qué parte hará cada uno, aunque siguen «’maqueando los últimos coletazos» de los detalles.

El pregón es obra de la jurada, que lo redactó rápidamente al poco de apuntarse la pareja. Está listo «desde julio del año pasado, cuando tuve unos días de vacaciones lo hice, decidí hacerlo, lo mandé a mi hermana y me respondió: ‘¿Ya lo has hecho? Si me acabas de llamar hace diez minutos’. Digo: ‘Pues ahí lo tienes y es que si salimos como jurados lo presentaremos como opción para que pueda ser el pregón del 2024». Sí salieron jurados y de la Cuadrilla que pretendían: Santo Tomé, San Clemente y San Martín. Fue un Martes a Escuela cuando formalizaron su opción en el Ayuntamiento.

«Ya lo teníamos, poco más o menos, pensado que podría ser este año y nos apuntamos en nuestra Cuadrilla y tuvimos la suerte de que no hubo ninguna otra pareja que se apuntara a la nuestra, con lo cual ni siquiera tuvimos que ir a sorteo», exponen.

«Esperamos disfrutar con cada momento, que todo el mundo lo viva cada instante, porque al final San Juan son instantes, ningún momento es igual a otro y es para vivir cada uno», indican como deseo para estas fiestas. Y «que todos los vecinos de todas las Cuadrillas lo pasen fenomenal, que nos perdonen si alguna cosa no sale bien, esperemos hacerlo lo mejor posible, nosotros, todos los compañeros, que salga lo mejor posible y a ser posible que nos evite la lluvia, a ver si tenemos suerte».