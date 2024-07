Una pareja se inscribre para ser jurados de San Miguel. Ya hay candidatos para las 12 cuadrillas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

San Juan 2025 parece tener cubierto el capítulo de jurados. Hasta este viernes sólo la Cuadrilla de San Miguel estaba sin solicitantes y en esta mañana ha producido una inscripción. Con ello, las 12 cuadrillas de las fiestas de Soria tendrían al menos una pareja interesada.

El Martes a Escuela eran 20 las parejas de aspirantes a jurados, con un total de 27 solicitudes, ya que varias de ellas optaban a más de un barrio. En la actualidad ya hay 22 parejas, 29 solicitudes y las 12 cuadrillas cubiertas sobre el papel. Se ha incorporado la citada pareja para San Miguel y otra para San Esteban.

Hasta que no se produzca el sorteo de jurados no está garantizado que todas tengan ya 'atados' a sus alcaldes de barrio para el año que viene. No obstante el arranque es prometedor.

Tras unos ejercicios con dificultades para cubrir las 12 parejas de jurados, llegando incluso a apurarse los plazos hasta el extremo, las fiestas de San Juan resultan de nuevo atractivas a los aspirantes. Aunque el año pasado la cifra no fue muy elevada, justo antes de la pandemia se habían logrado solicitudes similares a las de las actuales.

Esta es la lista de cuadrillas y peticiones: