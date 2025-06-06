Así será el despliegue sanitario en el Lavalenguas por parte de Cruz Roja

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Cruz Roja ya tiene preparado el operativo sanitario que desplegará durante el Lavalenguas en Valonsadero. Cabe destacar que es el primer acto de las fiestas de San Juan 2025 en el que el público puede tener contacto directo con los toros, y por tanto pueden producirse heridas por asta.

El servicio comenzará a las 8.00 horas y finalizara sobre las 22.00 horas, en función de la situación.

El dispositivo esta compuesto por:

Recursos humanos

1 coordinador del dispositivo sanitario.

2 médicos (jefe de equipo y ayudante).

2 enfermeras.

2 auxiliares de enfermería en el Puesto Sanitario Avanzado.

10 conductores de ambulancia, todos ellos Técnicos en Emergencias Sanitarias, o en su defecto Conductores con Certificado de profesionalidad y habilitados por la Junta de Castilla y León como conductores de ambulancias asistenciales, (SVB y SVA).

9 técnicos de transporte sanitario para la atención en Cañada Honda.

1 operador de comunicaciones.

Recursos materiales

1 ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA o UVI móvil).

4 ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB).

2 vehículos todo terreno 4x4, tipo VIR de apoyo para Cañada Honda.

1 enfermería móvil equipada con el material de Clínica Avanzada.

1 puesto sanitario con material de Soporte Vital Avanzado en la zona anterior a Chiringuitos.

3 tiendas de campaña logística para atender a pacientes con 4 a 8 camillas de diagnóstico.

1 puesto de mando móvil con equipos de telecomunicaciones.

1 vehículo logístico.

Coordinará el dispositivo Norberto Cardona, responsable provincial de Socorros y Emergencias.