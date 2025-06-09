Franz Weber denuncia el Lavalenguas por "participación de personas ebrias, menores y uso de elementos prohibidos"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Lavalenguas de San Juan 2025 deja polémica en los despachos. Una fundación de corte animalista ha denunciado cuestiones que incumplirían el reglamento taurino de este tipo de festejos al constatar la "participación de personas ebrias, menores y uso de elementos prohibidos" en este tipo de espectáculos en la suelta de los toros por Valonsadero.

La Fundación Franz Weber ha trasladado un escrito ante la Consejería de Presidencia "por los incumplimientos más que probables del reglamento taurino específico durante el encierro realizado en la zona de Valonsadero, en el término municipal de Soria, este pasado fin de semana", según detalla en una nota de prensa.

Según apuntaron desde el colectivo, se trató de "una convocatoria con al menos 15 personas lesionadas durante los actos taurinos". Los denunciantes constatan "a través de redes sociales y de los medios de comunicación varias cuestiones relacionadas con la vulneración del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León, como la presencia directa de personas menores de edad y el riesgo para su integridad física".

Además señala "el uso de elementos prohibidos durante un encierro, como es el empleo de sombrillas, palos o banderas con palos" en abundancia, además de "la presencia de personas ebrias, también con las propias bebidas alcohólicas en el recinto" en el que se desarrolló el festejo taurino.

A juicio de la Fundación Franz Weber "todo ello supone una retahíla de incumplimientos que ni la Junta de Castilla y León ni el Ayuntamiento de Soria parecen haber corregido, ya que cada edición del Lavalenguas se convierte en un macrobotellón donde el control es más bien escaso y los excesos sobre los bóvidos evidentes".

La fundación se basa en el artículo 10 e) de este reglamento de 1999 del citado reglamento taurino, que señala que:

“Se prohíbe la participación activa en estos festejos a los menores de edad, a personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental, y a aquellas personas que por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo.”

La ONG señala que las imágenes "demuestran comportamientos peligrosos, presencia de alcohol y menores, además de cualquier otra sustancia que pudiera ser consumida en los momentos previos o durante el encierro. Todo ello supondría la comisión de varias infracciones de carácter muy grave, al señalar el propio texto normativo un catálogo de multas para esta cuestión de los 24.000 a los 60.100 euros".