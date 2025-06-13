La historia de las fiestas de San Juan en imágenes

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los viejos tastarros ya para la historia, las carrozas de los años 50, igualmente desaparecidas, las calderas de las peñas, que ya no se elaboran... Las fotografías del concurso exposición organizado por la Peña Poca Pena permiten a los más veteranos rememorar viejos sanjuanes, a los pipiolos descubrir aquellas fiestas del siglo pasado, que han ido adaptándose a los tiempos y las normativas.

No obstante, como resume Rosa Martínez, encargada de la organización de la exposición, junto con Rafael Jiménez, «no ha cambiado tanto. La esencia sigue siendo la misma». En definitiva, los usos y costumbres y las ganas de diversión.

La muestra de fotografías antiguas, que puede verse desde ayer y hasta el próximo 22 de junio en la galería acristalada del Instituto Antonio Machado, reúne 182 instantáneas, tomadas entre los años 1920 y 1998. Es la condición del certamen, que tengan al menos 25 años de vida. «Cuanto más antigua sea la fotografía, mejor», recalca la organización. De hecho, la mayoría son en blanco y negro, aunque ya empieza a despuntar el color.

Esta es la edición número 23 del certamen y el objetivo es no repetir imágenes, pero quienes sí repiten son los autores porque gracias a la colaboración de varias familias que donan las fotos, los sanjuaneros puede seguir descubriendo cómo eran las fiestas el siglo pasado.

El fallo del concurso se dará a conocer la próxima semana, en virtud de la decisión de un jurado compuesto entre otros por fotógrafos profesionales y miembros de las peñas.

«A la gente mayor que lo ha vivido, les gusta verlas, aunque hay un sentimiento agridulce por la gente que sale en las fotos y que ya no está. Y a los jóvenes les sorprende porque son actos que no han visto nunca», explica Rosa de una exposición que calienta motores para San Juan.

Además, con las imágenes de cada año se edita un libro que está a disposición del público por un módico precio. Las fiestas hechas historia.