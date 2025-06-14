Apuntes históricos sobre las fiestas de San Juan de Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler

La historia de las fiestas de San Juan en Soria tiene un amplio recorrido en la pluma de investigadores, escritores y amantes de la historia local. Heraldo Diario de Soria ha publicado algunos de estos trabajos, que a continuación se recuerdan. Las fiestas de San Juan o La Madre de Dios constituyen uno de los patrimonios culturales más significativos de la ciudad de Soria, cuyas raíces se remontan siglos atrás. Esta tradición ha sido objeto de estudio por parte de historiadores y cronistas locales que han documentado su evolución a lo largo del tiempo.

Así, durante las últimas décadas y también hoy en día, investigadores sorianos han publicado trabajos sobre los orígenes y transformaciones de estas celebraciones. Testigo privilegiado del devenir histórico de la provincia, el periódico ha servido de plataforma para difundir estas investigaciones, contribuyendo así a la preservación de la memoria colectiva en torno a una de las señas de identidad más arraigadas de la capital soriana.

Trabajos escritos por Miguel Moreno y José Antonio Martín de Marco, ambos cronistas de la ciudad de Soria, han arrojado luz sobre las ordenanzas medievales que regulaban estas festividades, estableciendo un vínculo entre las celebraciones actuales y aquellas que tenían lugar en la Soria del Medievo.

También han buceado en San Juan investigadores de la historia local y escritores sorianos, con artículos y escritos como los publicados por Juan Antonio Gómez Barrera, Joaquín Alcalde y Francisco Parra, sin olvidar el empeño de webs como Nuestras Fiestas de Soria, que pilota Enrique García Garcés en la recuperación de documentos y aspectos históricos de San Juan. O, en clave taurina, los escritos del experto taurino José Luis Chaín, también con web.