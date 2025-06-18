San Juan 2025: el programa completo de las fiestas de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan vuelven a llenar Soria de alegría, ilusión, diversión y tradiciones en este 2025. El programa 'oficial' de actos comenzará el Miércoles El Pregón dando paso a seis días inolvidables que cada cual vive a su manera. Cada soriano tiene su día y su acto preferido. 'Sol, vino y toros' pero también mucho más para disfrutar de unas celebraciones que marcan el calendario de la ciudad y de miles de visitantes.

Desde las dianas con su moscatel y pastas hasta las verbenas (o viceversa, según se trasnoche); desde el ambiente en Valonsadero en La Saca a la sobriedad de la mañana del Lunes de Bailas; desde el color del 'desmadre' el Viernes de Toros al de los trajes de piñorra el Domingo de Calderas; desde el sabor de las tajadas en las cuadrillas al de las 'tajadas' del Sábado Agés, este es el programa completo de las fiestas de San Juan 2025 de Soria:

Miércoles el Pregón, 25 de junio

A las 18.30 horas, corrida de rejones , en la que se lidiarán seis reses de la ganadería de El Canario, para los rejoneadores. Leonardo Hernández, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez.

, en la que se lidiarán seis reses de la ganadería de El Canario, para los rejoneadores. Leonardo Hernández, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez. A partir de las 20.00 horas, Recepción de los Señores Jurados de Cuadrilla por el Excelentísimo Ayuntamiento de Soria en la Plaza Mayor.

por el Excelentísimo Ayuntamiento de Soria en la Plaza Mayor. A las 23.00 horas, en el Balcón Principal del Excelentísimo Ayuntamiento se dará lectura al Pregón de Fiestas , redactado por los Jurados de la Cuadrilla de Santa Catalina, Asunción Jiménez García y Ángel Hernández Abad .

, redactado por los Jurados de la Cuadrilla de . Acto seguido se organizará un desfile formado por la Banda Municipal de Música de Soria, Jurados de Cuadrilla, Ayuntamiento y Peñas Sanjuaneras, trasladándose a la Alameda de Cervantes donde se celebrará la tradicional verbena de la Banda Municipal desde el Árbol de la Música.

formado por la Banda Municipal de Música de Soria, Jurados de Cuadrilla, Ayuntamiento y Peñas Sanjuaneras, trasladándose a la Alameda de Cervantes donde se celebrará la tradicional desde el Árbol de la Música. A las 24.00 horas, verbenas organizadas por el Ayuntamiento de Soria, en Plaza Herradores con Dj-JCA + Macrodisco La Gramola XI con Matías Carreras; en Plaza San Clemente con Dj Viti+ Macrodisco Party con Carlos Rive; y por la Peña El Bullicio, en Plaza El Salvador, con Discomóvil Festisoria.

Jueves La Saca, 26 de junio

La salida oficial de La Saca o traída del ganado del Monte Valonsadero se iniciará a las 9.30 horas de la mañana, partiendo la Comitiva desde la Plaza Mayor.

o traída del ganado del Monte Valonsadero se iniciará a las 9.30 horas de la mañana, partiendo la Comitiva desde la Plaza Mayor. A las 12.00 horas, salida del ganado de Cañada Honda y traslado de los toros a la Vega de San Millán, señalándose aproximadamente las 14.30 horas para la salida de los toros hacia la Capital, por el camino marcado por la Cámara Agraria Local.

y traslado de los toros a la Vega de San Millán, señalándose aproximadamente las 14.30 horas para la salida de los toros hacia la Capital, por el camino marcado por la Cámara Agraria Local. A las 18.30 horas, en la Plaza de Toros, se celebrará la tradicional suelta de vaquillas , de la ganadería Campo Bravo Alcarreño.

, de la ganadería Campo Bravo Alcarreño. A las 20.30 horas, baile público en la Plaza Mayor, amenizado por la Banda Municipal de Música.

público en la Plaza Mayor, amenizado por la Banda Municipal de Música. A las 24.00 horas, verbenas organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, en Plaza Herradores con Dj-JCA + Macrodisco La Gramola XI con Matías Carreras; en Plaza San Clemente con Dj Viti+ Macrodisco Party con Carlos Rive; y por la Peña El Bullicio, en Plaza El Salvador, con Discomóvil Festisoria.

Viernes de Toros, 27 de junio

A las 8.00 horas, diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas. A las 10.30 horas se lidiarán seis novillos correspondientes a las siguientes Cuadrillas. La Cruz y San Pedro; Santa Catalina; La Mayor; El Rosel y San Blás; Santiago y San Miguel; con erales de la Ganadería Campo Bravo Alcarreño, por los novilleros. Leo Pallatier, Dennis Martín y David Espejón.

correspondientes a las siguientes Cuadrillas. La Cruz y San Pedro; Santa Catalina; La Mayor; El Rosel y San Blás; Santiago y San Miguel; con erales de la Ganadería Campo Bravo Alcarreño, por los novilleros. Leo Pallatier, Dennis Martín y David Espejón. A las 18.00 horas se lidiarán seis novillos de las Cuadrillas de. San Juan; Santo Tomé, San Clemente y San Martín; San Esteban; El Salvador; Santa Bárbara y La Blanca, con los erales de las Ganaderías Campo Bravo Alcarreño, por los novilleros. M. Luque 'El Exquisito', Cristian Restrepo y David Gutiérrez.

de las Cuadrillas de. San Juan; Santo Tomé, San Clemente y San Martín; San Esteban; El Salvador; Santa Bárbara y La Blanca, con los erales de las Ganaderías Campo Bravo Alcarreño, por los novilleros. M. Luque 'El Exquisito', Cristian Restrepo y David Gutiérrez. A las 24.00 horas, verbenas organizadas por la Asociación de Hosteleros de Plaza Herradores, en Plaza Herradores con la Orquesta Malibú Show; y por «os Bares del Tubo, en Plaza San Clemente, con Discomóvil Festisoria.

Sábado Agés, 28 de junio

A las 8.00 horas, diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas. De 9.00 a 13.00 horas, reparto de la tajada en crudo , en los locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas.

, en los locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas. A las 13.00 horas, concentración de dulzaineros y Cuadrillas en Plaza del Olivo y Pasacalles hasta el Monumento a los Autores de las Canciones Sanjuaneras en la Alameda de Cervantes, organizado por la Asociación Jurados de Cuadrilla.

en la Alameda de Cervantes, organizado por la Asociación Jurados de Cuadrilla. A las 13.30 horas, desde Los Balcones del Tubo, Plaza San Clemente, Golden DJ , hasta la 17.30 horas aprox.

, hasta la 17.30 horas aprox. A las 18.00 horas, corrida de toros en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Los Maños para los diestros Joselito Adame, Rubén Sanz y David Galván.

en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Los Maños para los diestros Joselito Adame, Rubén Sanz y David Galván. A las 18.00 horas, se celebrarán los Agés o subastas , en los locales de las doce Cuadrillas.

, en los locales de las doce Cuadrillas. A las 23.00 horas, en la Alameda de Cervantes, quema de la primera colección de fuegos artificiales .

. A las 24.00 horas, tradicional baile , organizado por cada una de las Cuadrillas.

, organizado por cada una de las Cuadrillas. A las 24.00 horas, verbenas organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, en Plaza Mayor, con la Orquesta Dominó; en Plaza Herradores, con la Orquesta La Invasión; en Plaza San Clemente, con la Orquesta Berlín; y por la Peña El Bullicio, en Plaza El Salvador, con Discomóvil D. Numantino.

Domingo de Calderas, 29 de junio

Entre las 7.00 y las 8.00 horas, diana floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas.

floreada a cargo de las respectivas Cuadrillas. De 9.00 a 12.00 horas, reparto de pan, vino, chorizo, huevo y tajada cocida en los locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas.

en los locales de las doce Cuadrillas, para todos los vecinos que hayan entrado en fiestas. A las 11.00 horas, desfile de las Cuadrillas con sus Calderas desde la Plaza Mayor a la Alameda de Cervantes, donde se procederá a su bendición. Seguidamente se efectuará la tradicional 'prueba de Calderas' por autoridades, Ayuntamiento e invitados. Las Caldera» serán expuestas al público en el Patio de Columnas del Ayuntamiento.

de las Cuadrillas con sus desde la Plaza Mayor a la Alameda de Cervantes, donde se procederá a su bendición. Seguidamente se efectuará la tradicional 'prueba de Calderas' por autoridades, Ayuntamiento e invitados. Las Caldera» serán expuestas al público en el Patio de Columnas del Ayuntamiento. A las 12.30 horas, concierto de Canciones Sanjuaneras por la Banda Municipal de Música, en la Alameda de Cervantes.

de Canciones Sanjuaneras por la Banda Municipal de Música, en la Alameda de Cervantes. A las 13.30 horas, vermut musical en Plaza San Clemente.

en Plaza San Clemente. A las 19.00 horas, corrida de toros en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Antonio Bañuelos para los diestros. Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Marco Pérez.

en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Antonio Bañuelos para los diestros. Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Marco Pérez. A las 24.00 horas, verbenas organizadas por la Asociación de Hosteleros de Plaza Herradores, en Plaza Herradores; con la Discomóvil Sagittarius, por Los Bares del Tubo, en Plaza San Clemente con Discomóvil Festisoria; y por la Peña El Bullicio, en Plaza El Salvador, con Discomóvil D. Numantino.

Lunes de Bailas, 30 de junio