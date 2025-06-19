Un libro para iniciarse con humor y rigor en las fiestas de San Juan de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Son muchos los foráneos que se acercan a Soria a conocer las fiestas de San Juan. Los hay que vienen por su cuenta y repiten y los hay que llegan invitados por sorianos entusiastas, que insisten en que no se puede estar en esta vida sin conocer los sanjuanes. Unos y otros se caracterizan por adentrarse en la fiesta, con un desconocimiento del significado y la tradición que la rodea. Especialmente para ellos Numanguerrix publica ‘San Juan sin filtros. Guía exprés para sanjuaner@s en prácticas’, un recorrido escrito «de manera muy amena y desenfadada», pero con el rigor suficiente como para dar a conocer los diferentes aspectos de unos días mágicos. Edu Torres y Rubén García, por parte de Numanguerrix, el concejal de Juventud, Eder García, presentaron la publicación, de la que el Ayuntamiento ha adquirido 1.500 ejemplares. En Numanguerrix y librerías se podrá adquirir a 12 euros.

El concejal de Juventud agradeció un esfuerzo que «contribuye a difundir» un patrimonio soriano que «todos tenemos que mantener, pero otro tienen que conocer». El libro muestra la «riqueza de nuestras fiestas», con «toda la estructura» de sus días y particularidades y su «naturaleza vecinal».

Los orígenes, las cuadrillas, las diferentes jornadas, el traje tradicional, las sanjuaneras están presentes en una publicación con «una imagen de libreta de apuntes», expuso Numanguerrix, que aspira a «resumir todo en un pequeño documento» que sea un «regalo para esa persona que has invitado a fiestas». Seguramente al soriano también le vendrá bien para refrescar algunos conceptos y, en cualquier caso, para pasar un rato muy entretenido leyendo los comentarios y consejos.

Por ejemplo, «si eres de esos que sólo beben ‘martin Miller en copa de balón, con cáscara de naranja, un golpe de pimienta rosa, cardamomo, pétalos de amapola y tónica Schweppes de hibiscus’, te aconsejamos que rebajes tus pretensiones hasta «la ginebra que tengas, con tónica, en vaso de plástico, por favor». Y es que «el chaval que te está atendiendo está sin dormir, lleva 16 horas seguidas poniendo copas y no está como para aguantar tu morrito fino de ‘Marqués/a de Malasaña’. Si además de hielo lleva una rodaja de limón, siéntete afortunado».

El libro incluye los estribillos de las sanjuaneras y códigos QR para aquellos que quieran escucharlas en las plataformas más populares. «Las sanjuaneras no son sólo canciones. Son memoria colectiva, banda sonora de abrazos, banda de guerra y paz, grito de pueblo y eco de la tierra».

«Así que ya sabes», prosigue el libro, «cuando suene la charanga, sube el tono, abre el pecho y canta. Aunque desafines, aunque no te sepas la letra, aunque te tiemblen las piernas del baile... canta. Porque en San Juan, quien canta, no llora».

El objetivo es que se disfruten las fiestas, «pero con respeto», ya que «tiene todo un porqué» y es bueno que «se sepa a lo que se viene». La publicación asume «todo el abanico de lo que se puede ver en estas fiestas».

Unas fiestas que hay que respetar, como comenta humorísticamente el libro: «Disfruta y respeta la fiesta. Los sorianos y sorianas somos gente abierta y acogedora, pero tenemos un carácter que si nos mientas la madre te miramos raro, pero si nos tocas las fiestas a lo mejor te arremangamos un guantazo que hasta tus futuros hijos te salen ya educados».