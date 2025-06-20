San Juan 2025 en imágenes: las fiestas de Soria en fotos
Desde los festejos previos a los cinco días de fiestas de San Juan, cualquier cita sanjuanera deja miles de imágenes que recopilamos en estas galerías
El 'sol, vino y toros' se vive en todos y cada uno de los días de fiestas de San Juan. Pero también antes, en los festejos presanjuaneros. Cualquier cita festiva deja miles de imágenes. Aquí te ofrecemos un amplio abanico para que las tengas presentes. Desde el Sorteo de Jurados, al Nombramiento, pasando por el Catapán. Y nos vamos también a la plaza y al monte Valonsadero, con el Desencajonamiento, el Lavalenguas y la Compra del toro. Todo un cajón gráfico que se irá actualizando conforme vayan avanzando los días de este San Juan 2025.
Lunes de Bailas 2025: Fotos de la bajada a San Polo y el disfrute junto al Duero
Mario Tejedor
Procesión del Lunes de Bailas: más de 300 fotos
Mario Tejedor
El desfile del Domingo de Calderas en más de 200 fotos
Gonzalo Monteseguro
Espectaculares: así son las calderas de las 12 cuadrillas de San Juan
Gonzalo Monteseguro
El Domingo de Calderas culmina la feria de San Juan: las fotos de la corrida de toros
Gonzalo Monteseguro
Sábado Agés: fotos con vino y música que encendieron el ánimo en las cuadrillas
Gonzalo Monteseguro
Corrida de toros del Sábado Agés en imágenes
Gonzalo Monteseguro
En fotos: Soria honra a los autores de las sanjuaneras Don Paco y Don Jesús
Gonzalo Monteseguro
El reparto de las tajadas del Sábado Agés en fotografías
Gonzalo Monteseguro
Fotos de un Viernes de Toros de San Juan 2025 bárbaro lleno de disfraces y buen ambiente
Mario Tejedor
Jueves La Saca 2025: Fotos para revivir una Saca emocionante (parte II)
Mario Tejedor
Jueves La Saca 2025: ya están aquí las 300 primeras fotos para revivirla
Mario Tejedor
Vive el Pregón de San Juan 2025 con estas fotos
Gonzalo Monteseguro
Odas a los Jurados en la Plaza Mayor de Soria, así han sido recibidos en el Ayuntamiento (fotos)
Mario Tejedor
Arranca la Feria Taurina de San Juan: imágenes de la corrida de rejones
Gonzalo Monteseguro
Homenaje a jurados y peñistas antes del pistoletazo de salida a San Juan 2025
Mario Tejedor
Casi 200 fotos de la Compra 2025: multitudinaria fiesta en el monte y mucho arrojo en la pradera
Heraldo-Diario de Soria
Las imágenes de la Compra 2025: mucho ambiente en Valonsadero y encierro en varios intentos (I)
Heraldo-Diario de Soria
Las fotos del Lavalenguas 2025: Si estuviste en Valonsadero estás aquí (parte 2)
Mario Tejedor
Las imágenes del Lavalenguas 2025: cogidas, recortes y diversión (parte I)
Mario Tejedor
Más fotos del encierro del Lavalenguas, caballistas y carreras con los 12 toros
Heraldo-Diario de Soria
El Lavalenguas lleva San Juan a Valonsadero, las fotos de la mañana
Heraldo-Diario de Soria
Las fotos del Desencajonamiento 2025 en Valonsadero
Gonzalo Monteseguro
El coso de San Benito ya tiene sus astados del viernes de toros: las fotos
Gonzalo Monteseguro
Así lucen los chiringuitos de Valonsadero para las fiestas de San Juan 2025
Heraldo-Diario de Soria
Las peñas preparan San Juan 2025 con el montaje de los chiringuitos
Mario Tejedor
Las fotos del Catapán 2025: pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan
Gonzalo Monteseguro
Revivimos el Nombramiento de los Jurados con más de 150 fotos, San Juan más cerca que nunca
Mario Tejedor
Estos son los jurados de San Juan 2025
Mario Tejedor
Interpeñas 2025: bailando bajo la lluvia (fotos)
Mario Tejedor
Estos son los toros de la ganadería Los Maños para las fiestas de San Juan de Soria
Pilar Pérez Soler
Fotos antiguas de San Juan de la Peña Poca Pena, una exposición para recordar nuestras fiestas
Mario Tejedor