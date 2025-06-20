San Juan 2025 en imágenes: las fiestas de Soria en fotos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El 'sol, vino y toros' se vive en todos y cada uno de los días de fiestas de San Juan. Pero también antes, en los festejos presanjuaneros. Cualquier cita festiva deja miles de imágenes. Aquí te ofrecemos un amplio abanico para que las tengas presentes. Desde el Sorteo de Jurados, al Nombramiento, pasando por el Catapán. Y nos vamos también a la plaza y al monte Valonsadero, con el Desencajonamiento, el Lavalenguas y la Compra del toro. Todo un cajón gráfico que se irá actualizando conforme vayan avanzando los días de este San Juan 2025.