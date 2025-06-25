«Cuando salimos dijimos: ‘madre mía en lo que nos hemos metido’»

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan desembarcan en el calendario y el ánimo de los sorianos y llega el esperado pregón que este año leerán los jurados de Santa Catalina, Asunción Jiménez y Ángel Hernández. Todo está listo para que a las once de la noche los pregoneros salgan al balcón y proclamen las fiestas ante la enfervorizada muchedumbre. Todo un honor para cualquier sanjuanero, que para ellos llega de manera imprevista, ya que se postularon en el último momento en la elección que hacen los jurados de los textos.

«Nervios no, pero son días de mucho ajetreo, es un sin parar, pero creo que ese momento se olvidará; en cuanto salgamos aquí al balcón se pasan todos los nervios y se pasa todo y lo único que queremos es decirlo bien claro, con una voz firme y que todos los sorianos que estén en la plaza se vayan satisfechos y contentos», afirma el jurado. Tampoco la jurada se muestra nerviosa en la víspera. «No, yo estoy tranquila, espero mañana [por hoy] estar tranquila, leerlo en condiciones para que se entere bien la gente lo que hablamos, de momento estamos tranquilos, a ver mañana cómo estamos», comenta la jurada.

Asunción y Ángel estaban convencidos de que si había que ser jurados tenía que ser en su barrio, Santa Catalina. «Es lo que estuvimos hablando, si somos de alguna tiene que se de la nuestra», comentan. La decisión se tomó prácticamente de un día para otro. El Domingo de Calderas se habló y el Martes a Escuela se formalizó la inscripción como voluntarios.

«La decisión fue el Domingo de Calderas, que nos juntamos con mis hijos a comer en casa y ahí es donde empezó toda la historia y ahí decidimos ser jurados; el Martes a Escuela es cuando bajamos a apuntarnos», refiere el jurado. Y es que, «hay que hacerlo así si quieres luego tener todo un poco atado, estar todo en orden, porque luego vienen muchas cosas de las que hay que hacer y, si no andas un poco rápido te quedas sin muchas cosas». Los preparativos se han acelerado en las últimas fechas y «tenemos dedicación exclusiva a la cuadrilla desde hace dos semanas», apunta la jurada. En cualquier caso, «poco a poco hemos ido organizando todas las cosas, con bastante tiempo».

La opción para intentar ser pregonero se planteó a última hora, pues era algo que no habían pensado inicialmente. «No lo teníamos ni previsto», indica la jurada, «ni tampoco mucha idea de presentar pregón, sí que lo habíamos comentado alguna vez, pero tampoco teníamos mucha idea. Salió mi hijo mayor ahí un poco al quite el último día de presentar el pregón, que lo había estado él preparando y la verdad es que me pareció precioso». Ya «cuando salimos dijimos: ‘madre mía en lo que nos hemos metido’, no pensábamos que iba a ser así pero, bueno, ha surgido y por ello vamos».

Es fundamental contar con un buen grupo de colaboradores, como es el caso. «Tenemos la gran suerte de que tenemos un grupo muy majo, tanto en gente así de mi edad, chavales jóvenes de la edad de mis hijos, el mayor, y también de la edad de Pablo, que es el pequeño», comenta el jurado. «Somos un grupo bastante grande, tenemos mucho colaborador, pienso que son todos muy majos y que nos va a salir todo perfecto», asegura.

«Salud para todos, que no haya ningún contratiempo, que no haya accidentes, que no haya nada raro y que salga todo en todas las cuadrillas, en todas las peñas y en todas las casas de los sorianos bien, correcto, que podamos disfrutar todos de las fiestas de San Juan», es el deseo para estos días.