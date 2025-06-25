Homenaje a jurados y peñistas antes del pistoletazo de salida a San Juan 2025
El homenaje a los jurados y a las peñas que organiza la Diputación en la mañana del miércoles del pregón es un acto que reconoce la dedicación de quienes participan en la organización de estas festividades. Durante la ceremonia, las autoridades entregan obsequios a los jurados y juradas, destacando que este año que las juradas recibieron un mantón de manila, símbolo de la elegancia y la tradición que representan en las celebraciones.
El homenaje a los jurados y a las peñas que la Diputación en las fiestas de San Juan de Soria organiza en la mañana del miércoles el pregón es un acto que celebra la labor y dedicación de aquellos que participan activamente en la organización y desarrollo de estas festividades.
Las distintas autoridades entrega obsequió a los jurados y a los representantes de las peñas, este año, las juradas recibieron un mantón de manila, que simboliza la elegancia y la tradición que representan en las fiestas.
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025
Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025