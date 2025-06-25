Homenaje a jurados y peñistas antes del pistoletazo de salida a San Juan 2025

El homenaje a los jurados y a las peñas que la Diputación en las fiestas de San Juan de Soria organiza en la mañana del miércoles el pregón es un acto que celebra la labor y dedicación de aquellos que participan activamente en la organización y desarrollo de estas festividades.

Las distintas autoridades entrega obsequió a los jurados y a los representantes de las peñas, este año, las juradas recibieron un mantón de manila, que simboliza la elegancia y la tradición que representan en las fiestas.

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

