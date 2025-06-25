Heraldo-Diario de Soria

Fiestas de San Juan 2025

Homenaje a jurados y peñistas antes del pistoletazo de salida a San Juan 2025

El homenaje a los jurados y a las peñas que organiza la Diputación en la mañana del miércoles del pregón es un acto que reconoce la dedicación de quienes participan en la organización de estas festividades. Durante la ceremonia, las autoridades entregan obsequios a los jurados y juradas, destacando que este año que las juradas recibieron un mantón de manila, símbolo de la elegancia y la tradición que representan en las celebraciones.

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025MARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El homenaje a los jurados y a las peñas  que la Diputación en las fiestas de San Juan de Soria organiza en la mañana del miércoles el pregón es un acto que celebra la labor y dedicación de aquellos que participan activamente en la organización y desarrollo de estas festividades. 

Las distintas autoridades entrega obsequió a los jurados y a los representantes de las peñas, este año, las juradas recibieron un mantón de manila, que simboliza la elegancia y la tradición que representan en las fiestas.

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el Pregón

Diputación de Soria organiza este acto en la mañana del Miércoles el PregónMARIO TEJEDOR

Homenaje a los jurados y peñistas de San Juan 2025

tracking