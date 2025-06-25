David de Miranda, el gran triunfador de la feria de Sevilla, sustituye en la corrida del 29 de Soria a Marco Pérez

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El torero Marco Pérez causa baja en la plaza de toro de Soria tras la fuerte cogida sufrida en la plaza de toros de Alicante el pasado domingo. Lo hará también en sus citas de Zamora y Burgos.

La empresa Tauroemoción, encargada de la gestión de la plaza de toros soriana, ya ha anunciado las sustituciones que ocuparán el lugar del salmantino que se hallaba en el cartel para la corrida del Domingo de Calderas, el 29 de junio, en la Feria Taurina de las fiestas de San Juan.

Por lo tanto, el domingo 29 de junio, en la plaza de toros de Soria, será David de Miranda, el gran triunfador de la feria de Sevilla, quien trence el paseíllo junto a Morante de la Puebla y Emilio de Justo con los toros de Antonio Bañuelos.

Además, para el compromiso de Zamora de este sábado, 28 de junio, será Manuel Diosleguarde, otro de los jóvenes valores salmantinos quien ocupe su lugar, quedando el cartel de la siguiente manera: Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde con toros de El Pilar.

Mientras que en Burgos, el 2 de julio, en un cartel formado por Cayetano y Emilio de Justo con toros de Núñez del Cuvillo será el toledano, Tomás Rufo quien complete la terna, siendo uno de los nombres más sonados de la pasada feria de San Isidro, reciente triunfador de la feria de Alicante.

Toda la información y la venta de entradas están disponibles en las taquillas de las plazas de toros de las tres capitales así como en la página web oficial de la empresa www.tauroemocion.es.