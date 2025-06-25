El Pregón desata a Soria al grito de "¡vivan las fiestas de San Juan!"

Asunción Jiménez abraza a Ángel Hernández tras culminar el Pregón de las fiestas de San Juan 2025.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria ya es San Juan, San Juan ya es Soria. El Miércoles el Pregón ha desatado a la ciudad en seis días de fiestas, ilusión y tradiciones. Miles de sanjuaneros coparon una plaza Mayor rebosante para jalear los versos y dar la bienvenida a los días más mágicos de Soria.

Los jurados de Santa Catalina, Asunción Jiménez y Ángel Hernández, fueron este año los encargados de declamar un Pregón con todos los elementos típicos de las fiestas de San Juan, de Valonsadero a las peñas y del desglose de días a un guiño a San Saturio en los últimos compases.

El ambiente, como es habitual, fue sensacional y el centro de Soria se quedó pequeño para albergar la explosión festiva de San Juan. Tras el Pregón tocaba desfilar a las peñas, que la Banda volviese a tocar en torno al Árbol de la Música, que comenzasen las primeras verbenas (y a quedar para La saca)... En definitiva, San Juan.

Este fue el Pregón que prendió las fiestas de San Juan 2025 de Soria:

"¡Sorianos!¡Sanjuaneros!

¡Ya se enciende la alegría,

moza y mozo van bailando

al compás de los sanjuanes.

Del Desbarajuste al cielo

del Bullicio a los balcones,

el Cuadro pinta sonrisas

y La Ilusión, corazones.

Los que Faltaban ya llegan,

Poca Pena no hay ninguna,

¡que todas nuestras penas

encienden hoy la luna!

Por los campos del monte,

ya se oyen las ovaciones,

es Valonsadero el alma

de nuestras celebraciones.

Con el toro desencajado,

el alma ya se agita,

el Lavalenguas nos une

y la emoción se desquita.

Pero no hay cita más honda,

más sentida, más querida,

que la Compra, cuando el pueblo

se vuelve una sola vida.

Y ahora... Jueves La Saca!

¡corazones galopando!

entre risas y estampidas,

¡Soria entera está vibrando!

Y el Viernes, plaza toros,

arte y pasión brava,

las cuadrillas se engalanan,

y la ciudad se alza y clama.

El sábado, las mujeres

lucen rosa y tradición,

y con tajada en la mano,

se hace viva la emoción.

Salen Los Agés al ritmo

de la bota y del tambor,

con patas, cuernos y risas

y algún rabo burlador.

¡Que no falte vino alegre!

¡ni la música al bailar!

¡que se pingue con el alma

y la jurada a danzar!

Y el Domingo de Calderas,

¡qué solemnidad y encanto!

las galas visten la historia

y el orgullo se hace canto.

Peñas, cuadrillas, Soria entera,

desfilan con dignidad,

mientras la Alameda acoge

nuestra eterna identidad.

Y llega el lunes soñado

con emoción verdadera,

bajamos a San Saturio

¡y Soria entera lo venera!

Y por la tarde, en el Duero,

las promesas y el amor,

entre bailes y pañuelos

se entrelazan con fervor.

Luego vendrá triste Adiós,

con la Banda bien al frente,

y entre lágrimas y abrazos,

se nos escapa la gente...

Pero hoy no hay despedidas,

¡hoy la fiesta ya ha empezado!

¡coja cada cual su bota

y que el alma esté entregado!

¡Que suene la dulzaina!

¡que repiquen los tambores!

¡que viva nuestra Soria

y sus sanjuanes mayores!

¡¡VIVA SORIA!!

¡¡VIVAN LAS FIESTAS DE SAN JUAN!!"