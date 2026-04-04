El Sorteo no despeja la incógnita y San Juan sigue a la espera de jurados

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

A unas semanas del Nombramiento, la situación sigue sin cambios: la Cuadrilla de San Juan espera a sus jurados. El barrio vacante no los encontró durante el Sorteo que se celebró en la Audiencia, acto que este año no tenía carácter simbólico sino muy real con la terna de los jurados salientes y la mano inocente sacando un nombre. El interesado no se presentó, pero se cumplieron todas las formalidades y la Banda de Música animó lo indecible en el porche del centro cultural. Un complemento de animación, porque jolgorio y griterío no faltaron en el auditorio para aplaudir a los entrantes y agradecer la labor de los salientes.

Aplausos también para el alcalde, que celebró su último acto relacionado con los sanjuanes. Carlos Martínez quiso despedirse con sentidas palabras de agradecimiento, apelando a la gente en la continuidad de las tradiciones y con un recuerdo familiar como muestra de la «cadena generacional» que va transmitiendo el sentir de San Juan. «Las personas pasamos, el pueblo permanece», expresó el regidor, quien hizo también un repaso de sus vivencias de fiestas (incluidos los «manteos, abrazos, besos», todo un clásico de su presencia en La Saca) y no pudo por menos de emocionarse. El público le respondió con varias tandas de aplausos, no en vano han sido 25 los años de presencia suya en la Comisión de Festejos. Una Comisión presente para dar la bienvenida a los entrantes y asistir a las formalidades del Sorteo, empezando por la lectura de los artículos de la Ordenanza.

«Si no existieran aspirantes voluntarios a los cargos de jurados, el Ayuntamiento, de acuerdo con los jurados salientes, procederá a la composición de terna para su sorteo, interesándose, previamente, la aceptación de los propuestos», según la Ordenanza. Y también: «Cuando se haga preciso el trámite de sorteo previo para la designación de los cargos de jurados de cuadrilla, se convocará a los propuestos en la terna para el acto público que deberá celebrarse el primer sábado de abril y que estará presidido por la Alcaldía o concejal en quien delegue, con la asistencia de la Comisión Municipal correspondiente».

Las cuadrillas quedan como sigue: La Cruz y San Pedro (María Heras y Rodrigo Heras); Santa Catalina (Graciela Carrillo y Raúl Carnicero); La Mayor (Ana María Mallo y Enrique García); El Rosel y San Blas (Inmaculada Parra e Ignacio Soto); Santiago (Esther María García y Mariano Olalla); San Miguel (Esperanza Gómez y Rubén Mateo); Santo Tomé, San Clemente y San Martín (Noelia María Delso y Víctor Robador); San Esteban (Ángela del Campo y David Miguel); El Salvador (María José Martínez y Miguel Mochales); Santa Bárbara (Vanessa Blasco y Sergio Blasco); La Blanca (Vanessa Gascón y Jesús Latorre).