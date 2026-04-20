Estos son los carteles finalistas del concurso de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha abierto el proceso de votación para elegir el cartel anunciador de las fiestas de San Juan 2026, tras cerrarse la fase de presentación de propuestas con un total de 76 trabajos participantes.

El jurado técnico ha seleccionado cuatro carteles finalistas que pasan a la fase de participación ciudadana. En concreto, los trabajos corresponden a los números 48, 51, 61 y 74.

A partir de hoy, la ciudadanía puede participar en la elección del cartel ganador a través de un sistema de votación abierto tanto en formato presencial como online.

🗳️ Cómo votar

Votación presencial en el Ayuntamiento de Soria

'Aires de junio'

📅 Días: 20, 21, 22, 24, 27, 28 y 29 de abril

🕘 Horario: de 9:00 a 14:00 horas

Votación online

📅 Del 20 al 29 de abril, ambos incluidos

👉 Enlace directo:

https://pr.easypromosapp.com/gallery/999539/54132

El proceso de votación permanecerá activo durante diez días y el cartel que obtenga mayor número de votos será el encargado de anunciar oficialmente las fiestas de San Juan 2026.

'Como una danza'

Este modelo combina el criterio técnico del jurado con la participación directa de la ciudadanía, reforzando el carácter abierto y colectivo de una de las decisiones más representativas de las fiestas.

'Tradición'

'Fiesta y color'

El Ayuntamiento anima a vecinos y vecinas a conocer las propuestas finalistas y a formar parte de este proceso participativo, contribuyendo a elegir la imagen que representará a Soria en sus fiestas más emblemáticas.