En imágenes: el arte de las Fiestas de San Juan

La exposición ‘San Juan Arte’ recoge los carteles sanjuaneros desde 1959 hasta 2026 con la excepción de 1960MONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Fielato acoge la exposición San Juan Arte en una muestra que reúne los carteles de las fiestas en un recorrido que refleja como ha ido evolucionando la propia tradición de San Juan y las tendencias artísticas y gráficas. Así, se puede apreciar que en los primeros años tenían un marcado carácter pictórico, al uso de la fotografía en la década de los 70 o a la incorporación del diseño gráfico en los 80 y el uso del ordenador en los 90. Todos ellos muestran elementos de la fiesta que igualmente han ido evolucionando o incluso desapareciendo, como es el caso de los coches “tastarros”, pero hay un elemento que se mantiene icónico, desde el primero al último, la figura del toro.

La muestra recoge la evolución artística de los carteles de Fiestas de San Juan desde el año 1959 hasta el presente año, con la salvedad del de 1960, cartel que organizador jamás pudo encontrar, y no será por la lucha que el coleccionista y amante de las fiestas, Enrique García, lleva atrás para conseguirlo.

La muestra se puede visitar en el siguiente horario: Viernes de 16h a 19h, sábados de 10h a 14h y de 16h a 19h y domingos de 10h a 14h. *26 de Junio Cerrado