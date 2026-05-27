La guía del Desencajonamiento: cómo y cuándo disfrutar del primer acto de San Juan 2026 en Valonsadero

Desencajonamiento del año anterior con la llegada de los toros para La Saca de 2025.MonteseguroFoto

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

San Juan 2026 se encuentra por primera vez este sábado, 30 de mayo, con la plaza de toros y el querido monte Valonsadero. El Desencajonamiento da el pistoletazo de salida a una serie de eventos que desembocarán en El Pregón de fiestas, previo paso por el Lavalenguas y La Compra. Para no perderse nada lanzamos una guía con lugares, horarios, servicios y autobuses de forma que los sanjuaneros puedan sumarse a la celebración.

Cabe recordar que primero se realiza el Desencajonamiento de los 12 novillos del Viernes de Toros en la plaza. Posteriormente la acción se traslada a Valonsadero con la llegada de los 12 erales para el Jueves La Saca. En esta celebración está prohibido tentarlos, recortarlos, torearlos o molestarlos en general. Las sueltas quedan limitadas al Lavalenguas y a La Compra.

Horarios

El Desencajonamiento de las reses del Viernes de Toros tendrá lugar en torno a las 8.00 horas de este sábado, 30 de mayo, en la plaza de toros de Soria, en la calle San Benito. El Desencajonamiento de los toros para el Jueves La Saca se espera aproximadamente a las 10.00 horas en Cañada Honda.

Autobuses a Valonsadero

La primera salida desde Soria tendrá lugar a las 7.00 horas y el último servicio se espera para las 21.00 horas. Este año, como novedad, los buses de las fiestas de San Juan 2026 no saldrán de la avenida de Valladolid sino de la calle Mosquera de Barnuevo, muy cerca también de la rotonda del Espolón.

El tiempo en el Desencajonamiento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día cálido en el monte Valonsadero. Se esperan temperaturas mínimas de unos 14 grados y máximas de 30 con nubes y claros. El viento será de muy baja intensidad. Por la tarde puede caer algún chubasco muy leve. El índice ultravioleta se prevé muy alto, así que es muy recomendable utilizar protección solar, gorra y sombrero para evitar quemaduras.

Camión sanitario (baños)

Se situará un truck sanitario en el recinto de Cruz Roja desde las 7.00 hasta las 21.00 horas. Por la propia normativa de la celebración no se debería interactuar con los toros, lo que sobre el papel elimina riesgos de cornadas. No obstante los niveles de polen son altos y hay que tener cuidado con las alergias.

Guardacascos

El servicio de guardacascos estará operativo de 7.00 a 21.00 horas en Valonsadero para que quienes se hayan desplazado en moto o quad puedan dejarlo bajo custodia.

Punto Violeta

Se ubicará en la zona de servicios de Cañada Honda (Valonsadero) junto a la Cruz Roja. Tendrá un horario de 10.00 a 15.00 horas

Verbena

Tendrá lugar desde las 0.00 hasta las 3.00 horas en la plaza Herradores (Ramón Benito Aceña) con una discomóvil. Además, contará con un Punto Violeta fijo en la zona de servicio de Mariano Granados que estará disponible de 0.00 a 4.00 horas.