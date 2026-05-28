El alcalde de Soria se reúne con los Jurados de Cuadrilla para organizar los actos festivos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Javier Antón Cacho, ha mantenido este jueves una reunión con los Jurados de Cuadrilla de las fiestas de San Juan para avanzar en los actos festivos. Hay que recordar que este sábado se celebrará el Desencajonamiento, previo al Lavalenguas y La Compra que 'precipitarán' posteriormente unos sanjuanes'2026 que prometen ser tan intensos como los últimos años.

A través de la red social 'X', el Ayuntamiento de Soria se ha hecho eco del encuentro del regidor soriano, que se estrenará con el bastón de mando municipal en sus primeros sanjuanes. La misma 'suerte va a correr' Ana Alegre, que 'debutará' como presidenta de la Comisión de Festejos.

El Ayuntamiento da las gracias en la red social a los representantes de los barrios de la ciudad y les da las gracias por el "trabajo diario y altruista".

Además, define a los jurados como "claves para tomar el pulso de la ciudad", acompañado de un emoticono de aplausos.