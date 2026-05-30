Las mejores imágenes de la llegada de los toros de San Juan a Valonsadero: calor y pasión sanjuanera en el Desencajonamiento 2026

Sonrisas, botas de vino en alto y el inconfundible espíritu de hermandad de los sorianos protagonizan una galería de imágenes que inmortaliza el pistozo de salida a los eventos presanjuaneros, anticipando la esperada e inmimente
cita del . Lavalenguas
Pistoletazo de salida en el monte con los grandes protagonistas de las fiestas de San Juan. MonteseguroFoto
El Desencajonamiento en Valonsadero 2026.
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