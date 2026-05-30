Las mejores imágenes de la llegada de los toros de San Juan a Valonsadero: calor y pasión sanjuanera en el Desencajonamiento 2026

Pistoletazo de salida en el monte con los grandes protagonistas de las fiestas de San Juan.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El aroma a fiestas ya es total en Soria. El tradicional Desencajonamiento ha vuelto a congregar a una auténtica multitud de sorianos decididos a dar la bienvenida a los grandes protagonistas de San Juan. En una jornada marcada por un sol radiante y unas temperaturas especialmente elevadas, el monte Valonsadero se ha convertido en el epicentro de la emoción y el júbilo. Ni el fuerte calor reinante ha frenado las ganas de fiesta de una marea humana que ha abarrotado Cañada Honda para examinar de cerca las reses, en un día donde once de los utreros previstos pisaron los corrales tras la baja de uno de los animales durante el trayecto, mientras que la plaza de toros completó el desembarco de trece astados a primera hora de la mañana.

El ambiente festivo ha desbordado alegría en cada rincón del monte. La música tradicional de las charangas y las canciones sanjuaneras han puesto la banda sonora perfecta a un reencuentro masivo, donde los chiringuitos han trabajado a pleno rendimiento convirtiéndose en los puntos de reunión clave para refrescarse y compartir las primeras viandas de la temporada.

Sonrisas, botas de vino en alto y el inconfundible espíritu de hermandad de los sorianos protagonizan una galería de imágenes que inmortaliza el pistozo de salida a los eventos presanjuaneros, anticipando la esperada e inmimente cita del Lavalenguas.