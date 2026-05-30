Puntualidad y gran ambiente en el coso de San Benito: el Viernes de Toros ya tiene sus astados

Puntualidad y trece toros en el coso de San Benito.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para las fiestas de San Juan ha comenzado con un Desencajonamiento visto y no visto en el coso de San Benito. Desde primera hora de la mañana, el graderío ya registraba una gran expectación para recibir a los novillos, de los cuales han desembarcado 13 ejemplares, quedando uno de los titulares rezagado en la finca de origen a la espera de ser trasladado en las próximas fechas.

Con la llegada de los astados, el ambiente festivo ya se contagia por toda la ciudad. Tras el festejo en la plaza, la actividad se ha desplazado al monte Valonsadero para disfrutar del almuerzo y acompañar a los once toros que han llegado a los corrales de Cañada Honda.