Los novillos de La Saca «embisten y se entregan como hace años no veía»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El «encaste muy duro» de los novillos de La Saca, que incluso sorprendió a los integrantes de la Asociación de Amigos de La Saca, promete un emocionante festejo. Y es que, apunta el presidente de la agrupación, Raúl González, «los he visto embistiendo y entregándose como hace muchos años no veía». No en vano, tienen un encaste muy duro «que se usa mucho en las calles», explica González que añade que, a pesar que lo dieron todo durante el Lavalenguas «acabaron bien, están enteros y no hay ninguno que barajemos cambiar».

Los animales llegaron al Desencajonamiento rozando los 400 kilos y, tras los festejos del Lavalenguas y la Compra arrancarán La Saca con unos 360 kilos. «Lo normal es perder entre 30 y 40 kilos durante estas semanas», asegura González que apunta que los novillos «llegaron con peso, son animales fuertes, están al límite del toro sanjuanero». Tras el Lavalenguas, la lectura desde la Asociación Amigos de La Saca es que «los animales dieron mucho juego, con muchas carreras y cantidad de revolcones». De hecho, indica, «el reglamentario despunte hace mucho y únicamente hay que lamentar una cornada».

Por otra parte, González se refirió a la reunión mantenida hace escasos días con representantes del Ayuntamiento de Soria de cara a la organización de estos festejos recogiendo en este encuentro la llamada de atención a La Saca realizada por el partido animalista Pacma. «A este tipo de asociaciones les vamos a dar pocas excusas para que pongan el foco en las fiestas de San Juan. Nosotros vamos a salvaguardar la integridad del novillo, siempre. Para nosotros lo fundamental es que se respete al animal en todo momento y trabajamos para proteger al toro». De hecho, explicó, «durante la suelta del Lavalenguas no vimos al 100% al último toro, estaba algo flojo y decidimos dejarlo en los corrales para evitar que fuera tentado». El objetivo, con todo ello, «es evitar cualquier imagen que pueda abrir las puertas a que las asociaciones animalistas puedan venir contra este festejo».

«Nuestra función para todo el pueblo es la labor de cerrar y conducir a los toros pero nuestra prioridad, sobre todo, es que el festejo se desarrolle con normalidad, respetando en todo momento a los animales», apunta González que añade que, dentro de esa función, «durante el Lavalenguas desalojamos a tres personas por estar demasiado bebidas y casi sin conocimiento dentro de la pradera» también con esa doble finalidad, «preservar el festejo y la integridad física tanto de los sanjuaneros como de los toros».

Limpieza de Valonsadero

Por otra parte, voluntarios de las peñas de San Juan se trasladaron este lunes hasta Valonsadero para participar en la limpieza de los kilos y kilos de basura que descansaban en el monte tras el Lavalenguas. Centenares de vasos, latas y botellas fueron retiradas ayer por los voluntarios de las peñas que cumplen así su compromiso de dejar limpio el monte tras el festejo del Lavalenguas. A pesar de los contenedores habilitados para ello por el Ayuntamiento muchos son los que deciden tirar la basura al campo en vez de hacer uso de ellos.