Una feria de San Juan de Soria «de presente y futuro» con figuras asentadas y nuevos valores

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Una «feria de presente y futuro», con figuras consagradas del mundo del toreo y nuevos valores emergentes. Es la mezcla de los carteles de San Juan, feria taurina que presentó la empresa Tauroemoción y de la que están «muy contentos», la feria que querían traer para Soria. Alberto García, por parte de la empresa, y Ana Alegre, la concejala de Festejos, desgranaron los nombres que vienen a Soria y anunciaron que el ciclo se presentará en Madrid y Zaragoza. Y es que se ha detectado la llegada de numerosos aficionados de ambas procedencias.

Para el Miércoles el Pregón se espera al «máximo triunfador», Andy Cartagena, con la número dos del escalafón del rejoneo, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio, de ascendencia soriana. El Sábado Agés mantiene su carácter torista, «espectacular, variada de pelos», y lleva en su cartel al triunfador en Madrid Antonio Ferrera, a El Fandi y a la figura «revelación» en San Isidro Ismael Martín.

El «plato fuerte» desembarca con el Domingo de Calderas, con nombres que «lo dan todo»: los «apoteósicos» Borja Jiménez y David de Miranda, acompañados del «joven prodigio» Marco Pérez.

Es la sexta vez que Tauroemoción organiza la feria en Soria, plaza con la que «hemos creado una sinergia importante». El contrato contempla la posibilidad de varias prórrogas, lo que da «estabilidad» a la empresa, con capacidad de «previsión para hacer las programaciones» con tiempo.

Por otra parte, preguntado por los medios, el representante de Tauroemoción explicó que Rubén Sanz no estará este año como consecuencia de la empresa de no repetir los mismos toreros. «Repetir siempre los mismos toreros, creo que se le puede hacer un poco pesado» al aficionado, declaró García. «Lo respetamos, admiramos», refirió García, quien dejó las «puertas abiertas para sucesivas ferias».

En cuanto a la venta de entradas y abonos, estas son las fechas de puesta a disposición: 15 y 16 de junio (renovación y nuevos abonos disponibles); a partir del 17 de junio (nuevos abonos libres); a partir del 18 de junio (venta de localidades sueltas). En la taquilla de la plaza.