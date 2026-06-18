Presentación de la feria taurina de Soria con motivo de las fiestas de San Juan de Soria en el restaurante Casa Toro de Madrid.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Feria Taurina de Soria se presenta en sociedad en Madrid. La cita se celebró en el restaurante Casa Toro, situado junto a la plaza de toros de Las Ventas, para acercar a los aficionados madrileños lo que ofrecerá del 24 al 28 de junio el coso de San Benito en el marco de las fiestas de San Juan. El encuentro transcurrió ante los medios de comunicación para dar a conocer los principales atractivos del ciclo soriano.

El acto contó con la participación de Alberto García, CEO de Tauroemoción, empresa gestora de la plaza de toros de Soria, y de Antonio Rubio, ganadero de Peñajara, uno de los protagonistas de la jornada. Durante la presentación se puso en valor la importancia de la feria soriana dentro del calendario taurino nacional, así como el compromiso de la empresa por mantener un ciclo atractivo para los aficionados.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de la corrida de toros de Peñajara, que se lidiará el próximo 27 de junio en la plaza de toros de Soria. El festejo reunirá a un cartel compuesto íntegramente por toreros banderilleros: Antonio Ferrera, David Fandila 'El Fandi' e Ismael Martín, una terna que combina experiencia, espectacularidad y proyección.

Antonio Rubio destacó la ilusión con la que la ganadería afronta este compromiso en una feria de gran tradición, mientras que Alberto García subrayó la personalidad de un cartel concebido para ofrecer emoción y variedad al público soriano.

La presentación celebrada en Madrid se enmarca en la estrategia promocional de Tauroemoción para acercar la Feria de Soria a los aficionados de toda España, aprovechando la repercusión de la capital taurina durante estas fechas. El acto sirvió además para reforzar la presencia de los Sanjuanes sorianos en el panorama taurino nacional y generar expectación ante una de las citas más esperadas del calendario festivo de la ciudad.

La venta de entradas para los festejos continúa en las taquillas de la plaza de toros y en la web oficial de la empresa www.tauroemocion.es