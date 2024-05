Elia Jiménez: «En Ólvega se han abierto pymes, hay suelo industrial y se puede ampliar»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta. A punto de cumplirse un año de legislatura, destaque las principales actuaciones en marcha.

R. Las principales actuaciones son las obras que hay en marcha. Ya teníamos una segunda fase de la renovación de las piscinas, en la que ya se ha resuelto el problema que había con la red eléctrica y este verano contaremos ya con todo el recinto del solarium acabado. También está en marcha las obras de planes provinciales, de redes y pavimentación, con la calle Gustavo Adolfo Bécquer y la calle Virgen del Pilar, que era una de las calles más demandadas por parte de los vecinos, ya que era de las más antiguas en saneamiento y agua limpia. Es una obra te tenía gran complicación, pero se va a quedar perfectamente.

P. ¿Y en previsión?

R. Sobre todo la complicación que esa calle tiene y el tránsito que registra Gustavo Adolfo Bécquer. Es una calle que ha mostrado muchas averías a lo largo de estos años. Era una necesidad.

P. Área industrial. Siempre se ha dicho que el Moncayo era un potente foco de desarrollo. ¿Se ha retraído en creación de empleo?

R. No. La generación de empleo quizá no haya ido como en otras ocasiones en que había más con la incorporación de alguna empresa importante, pero el polígono marcha y se mantiene a pesar de toda la crisis que ha habido a raíz del covid. Es más, se han abierto nuevas empresas, pero en lugar de grandes empresas, pequeñas empresas. Tenemos la de zumos, Presumia; la de Tortillas a tu gusto; recientemente se está acondicionando otra para la adecuación de mineral para la alimentación animal, que es nueva. Y hay un par de proyectos en marcha, en los que prefiero no ahondar hasta que no estén aprobados. Además de no retraerse, las empresas ya instaladas se han consolidado e incrementado plantilla.

P. ¿Hay suficiente suelo industrial y también superficie en desarrollo?

R. Tenemos de las dos cosas. Suelo industrial ya acondicionado con todos los servicios para la instalación de nuevas empresas. Y la posibilidad de ampliarlo para las distintas empresas que se quisieran instalar en nuestro municipio.

P. El Ayuntamiento negocia desde hace tiempo la compra de las instalaciones de las antiguas fábricas de Campofrío. ¿Para qué y cómo van las conversaciones?

R. Llevamos más de un año negociando con la empresa, aunque ahora está un poco más parado, e instando a las distintas administraciones posibilidades para un plan de viabilidad. Es importante saber cuánto cuesta el edificio, cuánto acondicionarlo, saber a qué lo vamos a destinar y también es importante ver la financiación. Nosotros estábamos interesados en parte de esos bienes que tiene la compañía, pero no en el total, porque no vemos la viabilidad para todo el edificio. Lo que nosotros llevábamos idea era destinar parte de esos bienes a un centro cívico, a un salón de actos para todo tipo de eventos y usos múltiples y también a actividad deportiva. Sería el primer interés que tendríamos. Ante la posibilidad de coger todo si hubiera un plan de viabilidad, se podrían hace muchísimas cosas, desde viviendas hasta residencia con apartamentos individuales, un área de coworking, ofrecer a empresas para su implantación aquí.

P. Con otras administraciones.

R. Por supuesto. El Ayuntamiento de Ólvega por sí mismo no puede hacer frente hoy por hoy a ese tipo de inversiones, sobre todo por la viabilidad de ese edificio.

P. Recientemente han aprobado un contrato con una eólica (Abo Wind España) interesada en una parcela para un parque eólico. ¿Cuánto les genera la energía eólica a Ólvega?

R. Ése es el primer parque eólico que se montó en la provincia de Soria, la sierra del Madero, pero concretamente el que me hablas no han firmado contrato; ha sido una reserva de terreno ante la posibilidad de que consiguiera todos los permisos para la instalación si los reúnen. No hay nada certero de que se vaya a montar. Solo nos afecta un aerogenerador, el resto es de particulares. La mayoría de los aerogeneradores están en la sociedad de baldíos y de particulares, lo que a nosotros nos generan son las tasas de ocupación de espacio. Es una patita más y todo cuenta.

P. Parece que falta algo si no se pregunta por la población y las actuaciones municipales para favorecerla.

R. El problema de la despoblación lo llevamos combatiendo sobre todo con el área del trabajo, el empleo; con el tema de la vivienda y especialmente con la formación. Desde el Ayuntamiento se ha hecho una apuesta importante junto con la Consejería de Educación para instalar un centro de formación profesional siempre con la demanda que tienen las empresas y también que los alumnos de Ólvega puedan desplazarse a Soria a estudiar con el menor coste posible. Tienen un transporte totalmente gratuito para ellos y fue una demanda importante por nuestra parte. Antes los chicos bajaban a Ágreda a hacer el Bachillerato, con esta otra opción los chicos pueden ir a Soria, coger la rama que a ellos más les interese y están dos años más en casa con el ahorro que eso supone para las familias. Teniendo servicios, vivienda, trabajo y una posible formación es posible que la gente se pueda quedar aquí a trabajar.

P. Vivienda. ¿Acusan esta necesidad manifiesta en algunos pueblos?

R. Tenemos un problema importante de vivienda. Hay gente que viene a trabajar y no puede adquirir un piso en propiedad, no sabe si se va a quedar o no. Tenemos un arma de doble filo, queremos que la gente venga a trabajar pero no tenemos vivienda disponible. Lo que hemos manifestado muchas veces es la necesidad de vivienda en alquiler, también con la posibilidad de opción a compra. Con la Junta a través de Somacyl se van a construir en breve 42 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra. Luego de promoción privada y parte de promoción privada y pública se están haciendo otras con la Junta, otras 12 de alquiler. Hay más demanda, pero vamos a ir poco a poco.

P. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento ante la inminente llegada de la declaración del PORN del Moncayo? ¿Cómo se está armando para que esta declaración redunde en beneficios para la villa?

R. Ólvega no forma parte por poco de ese parque natural del Moncayo, aunque como ya han dicho escritores importantes como Gaya Nuño, con Ólvega, la niña del Moncayo. Tenemos unas vistas impresionantes y vamos a hacer una apuesta importante a nivel turístico para ofrecer a los visitantes que quieran conocer el Moncayo rutas alternativas y un complemente turístico, además del parque natural.

P. Sé que trasciende las competencias municipales, pero tengo que preguntarle por la necesidad de desdoblar la CL 101 Ágreda-Almazán. Que por cierto estaba en el Plan de Carreteras de su partido, 2008-20 y que el PP ha echado recientemente por tierra.

R. Veo muy mal que se echara por tierra. Creo que es una carretera que hay que estudiar y trabajar. Estamos viendo constantemente que hay accidentes importantes, me atrevería a decir que cada semana. Al final es un corredor del Norte con Madrid. No sé si la mejor opción será el desdoble o no, pero desde luego hay que darle una vuelta a todo el tramo, y sobre todo a Ágreda-Ólvega, que tiene muchas dificultades, con mucho tráfico y unas curvas importantes. Ojalá fuera posible el desdoble, pero si no es así por lo menos hay que hacer una actuación en ensanches, visibilidad. Es algo que está demandado en la Junta y en la Diputación.

P. Y también por la estación depuradora Ágreda-Ólvega. Está.

R. Sí, la verdad. Es un convenio firmado ya con la Junta y esperemos que las obras empiecen en breve porque me consta que hace unos días se ha firmado el acta de replanteo, por lo que las obras son inminentes. Estamos encantados con que se lleve a cabo porque a nosotros nos quitará muchos problemas, desde luego.

P. ¿Qué prioridad tiene en sus competencias en Turismo en Diputación?

R. El área de Turismo en la Diputación es una pata muy importante. Al final Soria es la gran desconocida en toda la comunidad. Formamos parte de una comunidad muy amplia y quizá Soria no sea tan accesible desde el resto de la comunidad, pero tiene mucho que ofrecer. En patrimonio, en naturaleza, en gastronomía y la hora de desestacionalizar ofreciendo todas las posibilidades que tenemos. Esta semana por ejemplo se está con las jornadas de la croqueta; hay un acuerdo muy importante con Asothur y otras asociaciones, que promueven la gastronomía, pero no siempre en las temporadas estivales, que a lo mejor es cuando más visitantes hay. Estas campañas, micología; el Cielo Starlight, con Borobia y Muriel, son un atractivo para la gente que viene a visitarnos. El turismo de la provincia es también una lucha importante contra la despoblación.