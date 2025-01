El PSOE critica que la trufa de Soria no esté en la puja de Madrid Fusión: "Llevará el nombre de Teruel"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha criticado la ausencia este año de la subasta de la trufa de Soria en Madrid Fusión y ha alertado de que Teruel, la provincia que le sustituirá en la puja, "nos ha adelantado".

La portavoz del grupo, Esther Pérez, quien ha reclamado un Plan Estratégico y de Dinamización Turística "con un horizonte temporal", se ha referido al hecho de que en esta edición Soria no estará presente en la cita gastronómica. "Conocemos por las noticias que el sector no quería asistir y que las empresas no veían que fuera un escaparate la feria".

En este sentido, ha reclamado un "análisis" al respecto ya que "no sabemos muy bien que problemas había. Si la subasta se hacía en una sala polivalente, a lo mejor se tenía que haber negociado para que se hiciese en el aforo principal y con unos horarios adecuados".

Sobre la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la Trufa de Soria, Pérez ha señalado que en el caso de Soria "está arrancando ahora" y "había provincias como Teruel que nos iban adelantando y cogiendo la delantera, no fuimos capaces de virar a tiempo y lo cierto es que Teruel está a un paso de esa IGP y nosotros estamos empezando. Nos ha adelantado".

Para Pérez, la subasta de la trufa "ha llevado durante muchos años el nombre de Soria y este año llevará el nombre de Teruel. Vamos a ver cómo nos afecta porque al final es Teruel quien va a asistir y quien va a subastar la famosa trufa, un clásico".

Considera el PSOE que "no deberíamos haber dejado pasar esa oportunidad, amén de pedir las explicaciones oportunas de cómo se ha desarrollado esto".

Pérez ha recordado que febrero es el mes de la trufa, que se celebrará la Feria de Abejar y que Medinaceli se ha unido a las actividades. "Es un recurso que no podemos desperdiciar; tenemos los recursos pero hay que ordenar esos recursos".