Las obras de la iglesia de San Leonardo de Yagüe avanzan a buen ritmo

La iglesia de San Leonardo Abad, de la localidad de San Leonardo de Yagüe, continúa avanzando a buen ritmo sus obras de restauración del tejado y de la bóveda central que comenzaron a comienzos del pasado mes de noviembre, obligando a cerrar el templo al público hasta nueva orden, hasta que se den por finalizados los trabajos, previsiblemente en junio, y que están suponiendo la mayor intervención en esta iglesia de su historia.

En estos momentos se trabaja, con la bóveda apuntalada, en cerchar cada metro y medio. Se va a descargar de la cubierta la solera de hormigón y después se colocará una nueva teja que aligere la estructura y evite daños en la bóveda.

Se trata de una obra que se ha llevado a cabo en buena parte por la colaboración de los vecinos de esta localidad pinariega ya que, a través del párroco Rafael Muñoz, lograron recaudar con donaciones y actos sociales buena parte del presupuesto que se necesitaba para su puesta en marcha. Concretamente, centenares de personas, empresas, asociaciones y el Ayuntamiento realizaron aportaciones recaudando un 25% del presupuesto total de cerca de 200.000 euros. El 45% restante fue aportado por la Diócesis y el 35% por la Diputación de Soria.

“Las obras marchan a buen ritmo, bastante bien”, afirma el párroco Rafael Muñoz, que asegura que se trata de “una obra considerable, de gran envergadura, y que a medida de que se avanza en la intervención, además, se van descubriendo cosas que estaban ahí y que hasta que no te pones manos a la obra no se descubren. Por tanto, se van sumando algunas cosas que se añaden a lo que hay que arreglar”.

En las últimas semanas se ha producido un parón en los trabajos por motivos meteorológicos por una parte, “y también por otra, para valorar algunos aspectos que se han encontrado y que también hay que arreglar. Este parón sirve para saber cómo encauzarlas y cómo enfocarlas, pero aún así van las cosas bastante bien”, añade Muñoz.

Aunque la previsión es que se concluyan las obras cuatro meses, los propios constructores no se atreven a determinar una fecha exacta de finalización de los trabajos, porque “pueden aparecer problemas meteorológicos o de otra índole, y lo cual les hace ser prudentes al respecto de dar ese dato”, añade el párroco, puntualizando no querer crear falsas expectativas, “una obra se sabe cuándo se comienza, no cuándo se acaba”.

Esta majestuosa obra comenzó sobre todo por la aparición de grietas en la bóveda que, aunque no corría riesgo de derrumbe, sí que podría poner en jaque a esta iglesia en los próximos años, ya que se iban extendiendo las grietas hacia la zona del coro. Son grietas que surgieron poco a poco, hace más de diez años, y que siguen creciendo, algo que llevó incluso al párroco Rafael Muñoz a tomar la decisión de acordonar la zona, asesorado por los expertos de la Diócesis.

Los primeros trabajos se centraron en ‘coser’ la bóveda, “primero arreglar el interior, sostenerla, fortalecerla y después levantar parte del tejado para renovarlo. “Años atrás se hizo una intervención en el tejado y se echó hormigón y con el paso del tiempo estaba ejerciendo una presión sobre la bóveda. Entonces, la intervención no sólo está siendo en el arreglo de la bóveda, ha habido que levantar ese tejado que se encuentra sobre la bóveda y hay que hacerlo nuevo”.