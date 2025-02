Fallece Román Martín Simón, alcalde de Duruelo durante 20 años

Publicado por Raquel Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra, a través de sus redes sociales, ha anunciado en la mañana de este viernes 14 de febrero el fallecimiento de Román Martín Simón, el que fuera alcalde de este municipio durante 20 años, y cinco más como concejal. Rigió el municipio con periodos comprendidos de 1987 a 1991, de 1995 a 1999 y de 2003 a 2015, dejando un importante legado de proyectos realizados para su localidad, entre ellos la construcción de la residencia de mayores 'Cuna del Duero' que ha supuesto uno de los mayores servicios para el municipio, además de creación de empleo.

Román Martín Simón ha fallecido este viernes a los 87 años de edad. Su funeral será este sábado a las 16.00 horas en la iglesia de San Miguel Arcángel de la localidad durolense.

Desde la alcaldía se ha manifestado las más sentidas condolencias por el fallecimiento de Román Martín. "Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y desde la Corporación municipal manifestamos nuestro reconocimiento a la labor realizada en beneficio de nuestro pueblo durante los años que estuvo como alcalde", ha señalado la alcaldesa, Cristina Rubio.

Román fue entrevistado en numerosas ocasiones por El Mundo Heraldo-Diario de Soria, dejando testimonios cuando se jubiló en los que declaró irse habiendo emprendido en muchas cosas, entre ellas la que más orgulloso estaba, la residencia de mayores. "Pero no olvidemos las piscinas, el aparcamiento de camiones, el polideportivo, etc… Son muchos años en el Ayuntamiento, y muchas vivencias que quedarán en el recuerdo, aunque siempre digo que no quiero medallas. Me quedo con que muchos jóvenes de 15 o 20 años me recordarán siempre, porque he sido alcalde en la mayoría de su juventud", señalaba en una entrevista concedida para este periódico en 2015 en el momento de su retirada como alcalde de Duruelo.