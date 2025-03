El Bocyl lo confirma: la granja de cerdos de Cidones tiene el visto bueno de la declaración ambiental

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental del proyecto para construcción de la granja de cerdos en Cidones con una capacidad de 4.368 plazas de cebo.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer la declaración para esta granja que se comenzó a tramitar hace más de siete años.

Tras la publicación en el Bocyl se comunicará esta declaración a los interesados, entre los que se encuentran los ayuntamientos afectados por el proyecto y al promotor. La construcción de esta granja cuenta con un gran rechazo social por su proximidad al embalse de la Cuerda del Pozo.

Este rechazo propició la constitución de una plataforma que recogió más de 9.000 firmas para frenar la construcción de la granja. La Delegación Territorial de la Junta ordenó el archivo de la tramitación de este proyecto que tuvo que retomar por orden judicial.

Los promotores lo recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les dio la razón. Ahora el proyecto ya cuenta con la declaración de impacto ambiental.

Desde el Ayuntamiento de Cidones y por parte de la plataforma ciudadana indicaron a este periódico que están a la espera de recibir la documentación de esta declaración para tomar nuevas actuaciones de ahora en adelante.

La declaración, publicada ayer, detalla las medidas preventivas y correctoras que tienen que adoptar los promotores de esta explotación porcina.

Están relacionadas con el almacenamiento y el transporte de los purines, así como la explotación tiene que estar integrada en el paisaje. Las fosas en las que se depositen los deshechos de los animales tienen que estar debidamente impermeabilizadas.

Las instalaciones proyectadas deberán guardar las distancias con respecto a núcleos urbanos, vías de comunicación, límites de parcela, recursos hídricos, granjas, industrias e instalaciones diversas y otros elementos sensibles, que correspondan de acuerdo con la normativa urbanística.

Todas las instalaciones se situarán fuera de la zona de policía de cauce público y en especial las destinadas al almacenamiento de subproductos ganaderos.

La capacidad útil de almacenamiento de purines en el exterior a las naves deberá ser suficiente para su retención durante los periodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno de acuerdo con el plan de fertilización de tierras agrícolas, más un 10% de margen de seguridad y en todo caso no inferior a la capacidad mínima de la instalación (9 meses de máxima producción).

Numerosos colectivos, entre los que se encontraba la asociación de turismo alegó en contra de la ubicación de esta granja que se proyecta en el entorno del embalse de la Cuerda del Pozo, donde hay una actividad importante de negocios hosteleros.