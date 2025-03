La crecida del Duero corta la carretera entre San Esteban y Soto, vía alternativa tras el desprendimiento del puente medieval

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha avanzado este lunes, durante la rueda de prensa de la Junta de Gobierno de la Diputación, que la crecida del río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz ha obligado a cortar la vía entre esta localidad y Soto de San Esteban (SO-P-4009), precisamente el camino alternativo que ahora utilizaban los vecinos tras el desprendimiento de parte del puente medieval hace unas fechas.

En este momento, tal y como avanzó el regidor provincial, los vecinos están obligados a dar una vuelta por la carretera de Miño a Valdanzo hasta llegar a Langa de Duero.

"Ahora mismo tenemos un problema con la crecida del río. La semana pasada nos movilizamos. Sanidad no era competencia nuestra pero estuvimos hablándolo para dar una solución, al igual que el tema de bomberos, que sí es competencia de la Diputación, tema de transporte escolar... Incluso hablé con el alcalde, Daniel García, para poner sobre la mesa soluciones preguntándonos qué habíamos hecho en otras circunstancias excepcionales como durante la pandemia para llevar comida, medicinas... Todo ello se puso en marcha la semana pasada", explicó Serrano.

Sin embargo, ahora, "todo el tráfico que se desviaba por Soto como ahora mismo está cortada la carretera hay que tomar otro camino alternativo, por Miño, por Aldea, dar la vuelta, bajar por Valdanzo hasta Langa de Duero. No hay otra alternativa con el tipo de carreteras que son y que no están diseñadas ni mucho menos para ese tránsito", continuó el regidor provincial.

"Espero que las administraciones se pongan manos a la obra y vamos a ver qué solución hay. Al final es volver a lo mismo. Estamos hablando de un puente, de época romana, con cimientos romanos, con una remodelación medieval, diseñado para carros y carretas... que estén pasando camiones de 40 toneladas... Le producen unas vibraciones en el puente y un desgaste que es imposible que una carretera nacional pase por ahí. Yo no sé si hay muchas carreteras nacionales en las mismas circunstancias. Yo les mando todo mi cariño y solidaridad al puente de Talavera de la Reina, pero no pasa una nacional por ahí. Es que aquí estamos hablando de la carretera nacional Soria-Plasencia, N-110, cortada porque se dispone de un puente que no es digno de soportar ese tráfico en el siglo XXI. Ese puente tiene que ser para otra cosa, para el tráfico de personas, para el tráfico ligero pero no soportar estos camiones de gran tonelaje que se estima que pasan más de 200 camiones diarios con los atascos que, además, se generan en ciertas épocas del año. Es tercermundista en el siglo XXI y en España", concluyó el presidente de la Diputación, Benito Serrano.