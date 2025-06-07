La leyenda de un cautivo en Argel que se conmemora en romería en un pueblo de Soria

Publicado por Redacción

Cientos de vecino de decenas de pueblos de Soria tienen este domingo una cita muy especial. Toca romería y además con su propia leyenda, cargada de ecos del pasado y de tintes de historia. Con una previsión del tiempo idónea para la actividad, este año puede ser multitudinaria.

Los vecinos de los pueblos de la Concordia de la Virgen de la Llana acudirán este domingo en la ermita de Almenar (Soria) para celebrar la tradicional romería, en la que los habitantes de Peroniel del Campo tienen un protagonismo especial.

Acuden con su estandarte y sus autoridades religiosas y civiles, encabezan la comitiva de Peroniel, que es recibida por la de Almenar, en la explanada de la ermita.

La tradición da los vecinos de Peroniel el mandato durante este día. La razón no es otra que la leyenda del cautivo de Peroniel y de la Virgen de la Llana que narra el milagro de la virgen al liberar al vecino de Peroniel Manuel Martínez, preso en Argel, en la guerra contra los musulmanes, al que trasladó desde África en el arcón al que se encontraba encadenado.

La fiesta del cautivo se celebra desde tiempos inmemoriales y se recuerda cada año en la romería de La Llana, una de las que cuenta con una concordia de pueblos numerosa, 66 pueblos la forman, la mayoría del campo de Gómara.