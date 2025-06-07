La Asociación Gaya Nuño de Tardelcuende se mueve para liberar de basura el entorno del incendio del año 2000

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural Gaya Nuño de Tardelcuende planta cara a la basura en la naturaleza. Y lo hace, además, mejorando un entorno cargado de simbolismo, el que sufrió el gran incendio del Izana en el año 2000. La creación de un punto de recogida de residuos, especialmente plásticos utilizados en la reforestación y ya sin uso, es ya una realidad gracias a los voluntarios.

Con esta acción se han unido a la novena edición de ‘1m2 contra la basuraleza’, la mayor movilización social contra el abandono de residuos en la naturaleza que cada año organiza el Proyecto LIBERA. Además, esta iniciativa se lleva a cabo en el marco del Día Mundial del Medioambiente, que se celebró el pasado 5 de junio. Ha sido uno de los más de 900 puntos en los que este sábado, en toda España, más de 15.000 liberadores salen a su zona natural más cercana para liberarla de basuraleza.

según señalan desde el colectivo, todos ellos forman una gran red de Liberadores y Liberadoras: ciudadanos, colectivos, empresas y administraciones públicas, y cada vez son más los que quieren actuar en los entornos naturales más cercanos, encontrar soluciones, tener impacto positivo en el medioambiente y aportar colaboración para mantenerlo libre de 'basuraleza'.

Acabar con estos residuos "no es un objetivo imposible, por eso luchamos cada día para conseguirlo. El fin de la 'basuraleza' requiere que cada decisión que tomamos como individuos, administraciones y empresas tenga presente la reducción, reutilización, reciclaje y, por supuesto, no abandonar ningún residuo en la naturaleza".

LIBERA es una llamada a la acción para cambiar conductas. Porque con pequeños gestos, "conseguimos grandes cambios. Todos somos parte del problema de la 'basuraleza', pero también somos parte de la solución. La concienciación y la sensibilización de todos son los primeros pasos para poner fin a este problema".

La Asociación Cultural Gaya Nuño de Tardelcuende lleva ya ocho años trabajando junto a SEO/BirdLife y Ecoembes para concienciar, movilizar y sensibilizar a la población con un único objetivo: dar soluciones contra la 'basuraleza'. Este sábado, en la novena edición de ‘1m2 contra la basuraleza’, han salido todos a participar como liberadores y a formar parte de ese gran movimiento social que es LIBERA.

La acción se ha centrado en el barranco del Valle, donde se han recogido cientos de protectores de material plástico que llevan en el lugar casi 25 años. Se utilizaron en las labores de restauración del arbolado tras el gran incendio de la comarca del año 2000, y ya, sin ninguna función ni utilidad, no hacen sino ensuciar y afear el fabuloso valle existente entre la fuente del Aguaclara y la fuente del Cubo del Valle de esta localidad resinera.