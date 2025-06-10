Lechugas, escarolas y alcachofas se hacen hueco en la comarca cerealista de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Lechugas, escarolas, espinacas y alcachofas serán los nuevos cultivos que producirán las parcelas de regadío de Hinojosa del Campo. Se harán hueco en la principal comarca cerealista de la provincia soriana.

«La Junta nos ha puesto un Ferrari y ahora hace falta echarle gasolina y que nos enseñen a usarlo», explicó el alcalde, Raúl Lozano, que ayer vio cumplido un sueño en el se comenzó a trabajar hace años.

El regidor indicó que hay empresas de otras provincias interesadas en el regadío para producir en Hinojosa, donde de además de la recién infraestructura estrenada goza de una altitud idónea para determinados cultivos.

Las primeras producciones de cultivos alternativos serán de lechuga y escarola que producirá la empresa Florette en 70 hectáreas en Hinojosa.

Los trabajos de plantación acaban de comenzar. En este primer año el Itacyl acompañará la actividad en Hinojosa con la puesta en marcha de una plan de asesoramiento, según explicó la consejera de Agricultura, María González.

La proximidad a Navarra ha despertado el interés de empresas de esta Comunidad por los terrenos de Hinojosa, como el grupo AN, pero hay otras firmas del sector agroalimentario de Murcia que también se han interesado para el cultivo de alcachofa.

Lozano explicó que los agricultores de la zona quieren ir de la mano de estas empresas para explotar sus hectáreas de regadío, pero «no dedicarse solo al cereal y entre todos sacar rendimiento al terreno para que no ocurra lo que ha pasado en Almazán donde hay alguna zona sin amueblar».

El presidente de la Comunidad de Regantes La Asomadilla, Rubén Delso, aseguró que el regadío facilita la diversificación de cultivos y en la intensificación de la tierra, así como en el aumento de la rentabilidad.

Los responsables locales también pusieron en valor la actividad como fuente de generación de empleo y atractivo para fijar la población en el medio rural. La localidad aspira a crear 40 empleos cuando todas la hectáreas estén producción. Ahora ya hay 7 empleados que residen en Hinojosa y Pozalmuro, informa Ical.