Comienza el transporte gratuito para desplazar a las mujeres de los pueblos de Soria al cribado de cáncer de mama

Los desplazamientos gratuitos de las mujeres del mundo rural soriano para acudir al cribado de cáncer de mamá comenzarán el 9 de julio y serán para las residentes en la zona de Arcos de Jalón, donde también está previsto otro viaje el 16 de julio.

Después se ofrecerán los viajes a las mujeres de Tierras Altas, aseguró ayer el presidente de la Diputación, Benito Serrano. La Institución participa en un convenio con la Junta de Castilla y León y la Asociación Española contra el Cáncer para facilitar los desplazamientos de manera gratuita a las mujeres que están citadas en Hospital Santa Bárbara de la capital para realizarse mamografías preventivas para la detección precoz del cáncer de mama.

Diputación aprobó ayer la partida de 15.000 euros que se entregará a la Asociación Contra el Cáncer para habilitar el desplazamiento desde los pueblos.

De esta manera, las mujeres de Arcos, que serán las primeras en disponer del servicio, junto con la carta de citación médica también recibirán una carta en la que se les ofrece el servicio del desplazamiento.

Se venía observando un elevado absentismo a estas citas por parte de las mujeres que residen en el medio rural. Se pretende corregir y que la distancia no suponga un obstáculo. Serrano explicó que se ampliará a más poblaciones y a otras patologías.