Los peregrinos llenan Ágreda en la fiesta de Los Milagros

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Cientos de peregrinos se han sumado a los agredeños para celebrar el día grande de las fiestas de la Virgen de los Milagros. Desde primera hora de la mañana abrió sus puertas el albergue para recibir a los devotos que llegaron desde las poblaciones próximas. Algunos de ellos realizaron el trayecto a pie para llegar a la Basílica de Ágreda para asistir a las primeras misas de la jornada.

El obispo de Ofena y secretario Emérito del Pontifocio Consejo Pastoral de la Salud, José Luis Redrado Marchite, ofició la eucaristía principal a la que le siguió la procesión por las calles de la localidad, a la que asistieron las autoridades locales y provinciales.

Como marca la tradición, los asistentes aprovecharon para pasar por debajo de las andas de la imagen de la Virgen que salió del templo a hombros de los quintos y rodeada por el cordón formada por este grupo de vecinos , que cuenta con un protagonismo destacado en las fiestas.

Este año se procesionó la imagen de la Virgen de los Remedios, llamada ‘la criada’, dado que la talla de la imagen de los Milagros solo sale en procesión en acontecimientos muy señalados.

La última vez fue en las fiestas de 2022, con motivo de la celebración del 75 aniversario de su coronación canónica. Para ello tienen que firmar una autorización notarial el alcalde, el párroco y el marqués de Velamazán.

Según los documentos municipales y eclesiásticos la celebración tiene raíces antiguas y además está rodeada de la leyenda que cuenta un milagro ocurrido durante una procesión en el Corpus Christi en el año 1527.

Al pasar frente a la casa de un morisco converso llamado Juan Medrano, la procesión se detuvo inexplicablemente y la imagen de la Virgen se inclinó hacia su puerta, revelando que Medrano trabajaba en un día sagrado y evidenciando su falsa conversión.

Este hecho provocó la conversión de Medrano y otros, y desde entonces se venera a la Virgen como de los Milagros. La fiesta se celebra desde 1644 y un total de 17 pueblos de la zona forman parte del patronazgo y la peregrinación es una de las más importantes de la zona. A ella acuden devotos de Aragón, Navarra y La Rioja.

Las fiestas de Ágreda finalizan hoy con celebraciones eucarísticas y baile público en la plaza al mediodía ya por la tarde. El día 28, la localidad celebrará la fiesta de la octava de la Virgen de los Milagros con la procesión del Santísimo Sacramento y el Cross Popular y un concierto de jotas aragonesas.

La fiestas comenzaron el pasado miércoles con el pregón que pronunció el profesor Ignacio Cólera Beamonte.