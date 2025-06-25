Un millón de euros para corregir la contaminación de acuíferos en pueblos de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial destinará un millón de euros para corregir los problemas de contaminación de acuíferos y garantizar el abastecimiento en los pueblos de Soria. La partida económica nutre la línea de subvención que aprobó ayer la Comisión de Planes.

El objetivo de esta línea, como detalló el presidente de la Comisión, Jesús Elvira, es para comenzar a dar solución al abastecimiento de agua potable en aquellos pueblos que tienen sus acuíferos contaminados y no puedan ofrecer un abastecimiento de agua de calidad, cumpliendo los criterios técnico-sanitarios.

Los ayuntamientos interesados pueden optar a una subvención del 77% de la inversión prevista, hasta un importe máximo de 75.000 euros.

Las bases dictaminadas por unanimidad plantean dos líneas de actuación. La primera va dirigida a la instalación de plantas de tratamientos de agua avanzados o adaptación de plantas de potabilidad existentes, que permitan la eliminación de los parámetros, sustancias o contaminantes por el que se establecen los criterios técnicos-sanitarios de la calidad del agua.

La segunda actuación va destinada a solucionar los problemas de calidad de las aguas mediante nuevas captaciones o sondeos, o mediante el cambio de las conducciones.

No podrán ser beneficiarios de esta subvención aquellos ayuntamientos, entidades locales menores o mancomunidades que no cuenten con una ordenanza fiscal en vigor para el cobro de la tasa domiciliaria del agua.

En los criterios de valoración se priorizarán las actuaciones ya realizadas y se tendrá en cuenta para la asignación de las ayudas el número de habitantes afectados y los niveles de contaminación.

El órgano competente será la Junta de Gobierno, tras dictamen de la Comisión de Planes, y los ayuntamientos interesados tendrán un mes de plazo para presentar solicitudes una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo el periodo subvencionable desde el uno de enero de 2025 a uno de noviembre de 2026, donde deberán haber sido contratadas y ejecutadas las obras en dicho periodo.

Por otra parte, la Comisión de Planes Provinciales también ha dictaminado favorablemente las bases para una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a la reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural 2025-2026.

Esta línea cuenta con una partida de 300.000 euros, cofinanciada al 50% entre la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León; mientras los ayuntamientos seleccionados que optan a una subvención del 80% del presupuesto total de la obra, deberán asumir el pago de los tributos de carácter local y asumirán una aportación mínima del 20% del coste de la obra ejecutada.

Los ayuntamientos interesados tendrán de plazo veinte días hábiles después de su publicación en el BOP y será una Comisión Paritaria, compuesta por dos representantes de la Consejería de Educación y dos de la Diputación, los encargados seleccionar las solicitudes.