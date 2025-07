El festival Motorbeach de Soria se prepara para recibir a 5.000 participantes

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La cuarta edición del Motorbeach Festival en el embalse de la Cuerda del Pozo (Soria) arrancará el día 10 de julio con un incremento de participantes hasta alcanzar las 5.000 personas y un impacto económico para la zona en torno a los 3 millones de euros, según las estimaciones de la organización.

La afluencia de público crecerá un 20% en comparación con el año pasado, además en la presente edición, que se desarrollará hasta el día 13, se ha observado un incremento de familias, con la asistencia de menores, lo que empuja a un cambio en la tendencia del festival que se disfrutará más por el día que durante la noche, aunque se mantienen los conciertos nocturnos, ya que los participantes tienen una media de edad de 40 años.

Este año el festival arranca con la noticia del pago de una multa interpuesta por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por no tener autorización para ocupar el embalse en la pasada edición.

El director del festival, Paulino García, restó importancia a la sanción que no va trastocar el programa y la celebración de este año. La sanción se debe a que el año pasado no se marcó con exactitud un circuito que se utilizó en el festival y estaba desplazado 10 metros en relación a lo que exige la administración.

«El año pasado no sabíamos que eran tan importantes esos límites y este año se tomarán las medidas», explicó García, quien subrayó que la organización del festival cumple con todas las directrices marcadas por las administraciones. En los días previos a la celebración se han realizado trabajos de desbroce en el perímetro que ha marcado el Servicio de Medio Ambiente.

Este festival combina el rock en vivo con competiciones de motos, actividades al aire libre y un ambiente único que atrae a miles de visitantes de España y también del extranjero. Este año apuesta por una mezcla de sonidos que van desde el rock clásico hasta el psychobilly, el punk y el indie rock, ofreciendo cuatro días de música ininterrumpida y puro espíritu rock and roll.

Entre los artistas confirmados destacan nombres de talla internacional como The Quireboys (UK), The Fuzztones (USA), Nine Below Zero (UK) y Daddy Long Legs (USA), junto a bandas nacionales como Sex Museum y Los Ácidos.

Entre las actividades más destacadas se encuentran el motoball que son partidos de fútbol en moto, con las medidas oficiales, donde todos los motorbeachers pueden participar montando un equipo previo, la birra race que son carreras lentas en moto con una cerveza en mano, donde gana quien llegue a meta con la bebida más llena y la carrerona, donde miles de motos recorren la orilla de la playa al atardecer. Además contará con un espacio reservado para el Bike Show Invitacional, donde los mejores constructores de motos nacionales e internacionales mostrarán sus creaciones más impresionantes y locas.

Dentro de ese programa diurno se enmarca el cine fest, por segundo año consecutivo, que permite unir a los amantes del cine y de las motos. El festival busca cortometrajes que exploren el mundo del motociclismo en todas sus variantes: acción, documental, fantasía, ciencia ficción, aventura y cualquier género que rinda homenaje a las dos ruedas. Las propuestas serán proyectadas estos días y las mejores tendrán premios.