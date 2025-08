Camela aplaza su concierto en El Burgo por una laringitis del vocalista

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El concierto de Camela previsto para la noche de este viernes en la Plaza de Toros de El Burgo de Osma fue aplazado por motivos de salud del vocalista Dioni Martín, quien sufre una laringitis aguda que le impide actuar. La noticia se conoció apenas minutos antes del inicio del espectáculo y dejó en vilo a los más de 3.000 asistentes que habían llegado desde distintos puntos del país para disfrutar del grupo.

El evento formaba parte de la gira “+ de 30”, con la que Camela celebra más de tres décadas de trayectoria musical. La jornada transcurrió con normalidad hasta que, pasadas las 22.00 horas, hora prevista para el inicio del concierto, Dioni Martín apareció en el escenario para comunicar personalmente la suspensión.

“He acudido al centro médico, me han hecho un estudio y me han puesto una mascarilla con un líquido... pero no hay manera”, explicó el cantante. “Sintiéndolo mucho, el concierto se aplaza”, añadió, ante un público que reaccionó con sorpresa y cierta decepción. Algunos asistentes pidieron que se realizara un “playback”, a lo que el artista respondió que “no puede ser”.

Durante su breve intervención, Dioni intentó mantener el ánimo y añadió con humor que tendría “tiempo para decir algún chiste”, en un intento de aliviar la tensión del momento. Sin embargo, entre los asistentes se percibieron rumores y gestos de insatisfacción.

La promotora ARA Music y la plataforma Baila.fm emitieron un comunicado oficial confirmando el aplazamiento y agradeciendo la comprensión del público. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, y quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución escribiendo a help@baila.fm antes del viernes 8 de agosto.

Además, Camela ha cancelado también el concierto previsto para este viernes 2 de agosto en Plasencia. La gira continuará con ajustes que buscan preservar la salud de los integrantes del grupo y garantizar actuaciones de calidad para sus seguidores.