Adiós al concierto de Camela en El Burgo de Osma, suspendido definitivamente

El concierto que el grupo Camela iba a ofrecer en la Plaza de Toros de El Burgo de Osma el próximo domingo 10 de agosto ha sido cancelado de forma definitiva. La promotora ARA Music y la oficina de management del grupo, Producciones Charras, han emitido un comunicado conjunto en el que explican que la suspensión se debe a las circunstancias clínicas del cantante Dionisio Martín Lobato, afectado por una faringitis aguda que le impide actuar con garantías.

La actuación, que ya había sido aplazada anteriormente -tras la suspensión del pasado 1 de agosto- no podrá celebrarse finalmente. Ambas partes han pactado la cancelación definitiva para evitar molestias al público y garantizar la seguridad del artista. “Hemos trabajado todo lo posible para seguir adelante con el concierto, pero es imposible llevarlo a cabo con seguridad”, señala el comunicado oficial.

La organización ha activado el proceso de reembolso para todos los asistentes. Las entradas adquiridas online serán reembolsadas automáticamente a través del mismo método de pago utilizado en la compra, a partir del viernes 8 de agosto. Las entradas físicas deberán devolverse en el Bar Mesón el Círculo Católico, presentando el código correspondiente. Para quienes no puedan acudir al punto de venta, se ha habilitado el correo electrónico info@aramusicgroup.com para gestionar la devolución.

La promotora establece un plazo de 1 a 5 días laborables para que el reembolso se haga efectivo. En caso de incidencias, se ruega contactar directamente por correo electrónico.

Camela, que celebra este año su 30 aniversario sobre los escenarios, había agotado las 3.000 entradas para el concierto original.