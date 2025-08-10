Valdelavilla celebra sus fiestas con la presentación de un libro sobre el pueblo, las fotos
Caja Rural de Soria presenta el libro que recorre la memoria, historia y vida de Valdelavilla, de la autora Isabel Goig
Valdelavilla, fue un pueblo sin apenas vida, sin embargo, ha sido restaurado y convertido en un centro de turismo rural y este sábado celebró sus fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Antigua con la presentación del libro de Isabel Goig Soler: Valdelavilla. Piedra, luz y encinas. Un recorrido por la memoria, historia y vida del puevblo, desde su pasado hasta nuestros días.
Nuria Fernández
El acto organizado por la Asociación de Antiguos Moradores de Valdelavilla comenzó con un desfile de móndidas y se celebró en el restaurante del pueblo.