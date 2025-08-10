Valdelavilla celebra sus fiestas con la presentación de un libro sobre el pueblo, las fotos

Una jornada cultural para celebrar las fiestas del puebloMONTESEGUROFOTO

Valdelavilla, fue un pueblo sin apenas vida, sin embargo, ha sido restaurado y convertido en un centro de turismo rural y este sábado celebró sus fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Antigua con la presentación del libro de Isabel Goig Soler: Valdelavilla. Piedra, luz y encinas. Un recorrido por la memoria, historia y vida del puevblo, desde su pasado hasta nuestros días.

El acto organizado por la Asociación de Antiguos Moradores de Valdelavilla comenzó con un desfile de móndidas y se celebró en el restaurante del pueblo.