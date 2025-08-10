Diversión e ingenio en Sotillo del Rincón: Descenso de artefactos flotantes por el río Razón (fotos)
Pocas mejores maneras habrá de combatir el calor de estos días que con la jornada que se celebró en Sotillo del Rincón, una carrera por las aguas del río Razón sobre estos artefactos flotantes que los propios participantes construyeron con sus manos
Egipcios, cocineros, náufragos... da igual la temática, lo importante es que floten y lo consiguieron con creces la mayoría de los barcos que en Sotillo del Rincón se construyeron, una jornada refrescante para combatir esta ola de calor sin fin.
La Asociación Cultural de Sotillo organizó este quinto encuentro de artefactos flotantes y consiguieron pasar una jornada refrescante y muy divertida.
Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón
