Heraldo-Diario de Soria

Diversión e ingenio en Sotillo del Rincón: Descenso de artefactos flotantes por el río Razón (fotos)

Pocas mejores maneras habrá de combatir el calor de estos días que con la jornada que se celebró en Sotillo del Rincón, una carrera por las aguas del río Razón sobre estos artefactos flotantes que los propios participantes construyeron con sus manos

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónHDS

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Egipcios, cocineros, náufragos... da igual la temática, lo importante es que floten y lo consiguieron con creces la mayoría de los barcos que en Sotillo del Rincón se construyeron, una jornada refrescante para combatir esta ola de calor sin fin.

La Asociación Cultural de Sotillo organizó este quinto encuentro de artefactos flotantes y consiguieron pasar una jornada refrescante y muy divertida.

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

Barcas llenas de ingenio en el río Razón

Barcas llenas de ingenio en el río RazónCristina Coello

Descenso de artefactos flotantes en Sotillo del Rincón

tracking