Las cisternas de la Diputación reparten más de medio millón de litros de agua en la primera mitad de agosto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria

Los camiones cisterna de la Diputación de Soria han distribuido 511.000 litros de agua en diversas localidades de la provincia durante las dos primeras semanas de agosto, respondiendo a la falta de suministro generada por la ola de calor que afecta a buena parte del país este verano. Este servicio de emergencia, coordinado a través del área de Vías y Obras, ha resultado esencial para garantizar el abastecimiento a los vecinos de los pueblos más afectados.

En total, a lo largo del verano de 2025, la Diputación ha repartido ya 1.315.000 litros de agua, con el siguiente desglose por meses:

Junio: 623.000 litros.

Julio: 181.000 litros.

Agosto (hasta la fecha): 511.000 litros.

Si se suma lo aportado en los meses previos, el volumen de agua transportado por los camiones cisterna en lo que va de año asciende a 1.419.000 litros.

La Diputación de Soria atiende situaciones de emergencia por diferentes motivos, siendo el suministro alternativo de agua potable una herramienta clave para mantener la vida en los pueblos. En lo que va de 2025, la distribución se ha debido principalmente a: averías en la red de abastecimiento: 932.000 litros; mala calidad del agua existente: 28.000 litros; falta o averías en el abastecimiento: 38.000 litros y por la falta total de agua en el abastecimiento: 421.000 litros.

Durante las primeras semanas de agosto, el servicio de camiones cisterna ha suministrado agua a numerosas localidades, entre ellas: Valdelagua del Cerro, La Cuesta, Golmayo (Camaretas), Santiuste, Trévago, Torrevicente, Alconaba, Cañamaque, Tozalmoro, Aldea de San Esteban, Taniñe, Ventosa de San Pedro y en la Playa Pita, entre otras.

Pese a que los datos de litros distribuidos hasta la fecha son algo inferiores a los registrados en el mismo periodo del pasado año, la situación actual se ve agravada por las altas temperaturas y la gran afluencia de vecinos que pasan el verano en los pueblos sorianos. Por ello, la Diputación de Soria mantiene y refuerza este servicio año tras año, con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficaz a cualquier municipio que se vea afectado por la falta de agua potable.