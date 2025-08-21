El cine de Juan Vicente Córdoba, ganador de dos Goyas, invade Portelrubio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los jardines de Elisa en la localidad soriana de Portelrubio se transformaron este pasado fin de semana en un espacio único de cine y convivencia con la proyección de cuatro películas del productor, director, guionista y dos veces ganador de un Goya, Juan Vicente Córdoba.

Bajo un cielo limpio de contaminación lumínica y el silencio de la naturaleza, vecinos, amigos y familiares compartieron dos noches mágicas de proyecciones, conversaciones y reencuentros.

La directora del Festival de Cortos de Soria, Yolanda Benito, presentó las jornadas evocando su infancia de juegos en el pueblo donde nació su madre.

Entre los momentos más emotivos destacó el reencuentro, tras más de tres décadas, entre el cineasta Juan Vicente Córdoba y su amigo Javier Cano, fotógrafo, escultor y pintor, quien coprotagonizó 'El Rey Tuerto' (1990) precisamente por la amistad que les unía.

Cano impulsa hoy, junto a Elisa, la transformación de estos jardines en un centro de creación y divulgación artística, convencidos de que donde hay arte hay comunicación y donde hay cultura hay comunidad.

El público, rodeado de esculturas de artistas sorianos y foráneos, disfrutó de un ambiente en el que el cine y el arte dialogaron con la vida.

Con la proyección de cuatro de sus películas y su generosa cercanía, Córdoba dejó encendida en todos la ilusión por el séptimo arte y la expectación por su próximo proyecto.