La campaña de Comercio Rural de Soria ya tiene a sus primeros ganadores de los vales de 100 euros

El departamento de Desarrollo Económico de la Diputación de Soria ha realizado el primer sorteo de los vales de 100 euros de la campaña de Comercio Rural, en el que han participado más de 300 compras registradas. Con esta iniciativa, que se repite cada año, se premia la fidelidad de los vecinos que apuestan por los negocios locales y ayudan, con cada compra, a mantener vivo el tejido económico y social de los pueblos de la provincia.

El primer periodo de participación, abierto entre el 21 de julio y el 20 de agosto, ha permitido a centenares de personas registrar en la aplicación web oficial las compras realizadas en cualquiera de los 155 establecimientos rurales adheridos a la campaña. Cuantas más compras registraban los clientes, más opciones tenían de hacerse con uno de los premios, lo que ha animado a muchos a recorrer distintos comercios y apoyar con fuerza a la economía de proximidad.

El sorteo ya tiene a sus primeros afortunados, que disfrutarán de un vale regalo de 100 euros. A cada premiado se le comunicará donde deberán recoger la tarjeta y podrá canjear el dinero libremente en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña.

Lejos de quedarse aquí, la campaña continúa y desde el 21 de agosto y hasta el 20 de septiembre, se abre un nuevo periodo en el que cualquier compra realizada en los comercios participantes podrá volver a registrarse para optar a otro de los 300 vales de 100 euros que se ponen en juego en esta segunda fase. En total, a lo largo de toda la campaña, se repartirán 600 vales, lo que supone una inversión de 100.000 euros destinados directamente a dinamizar el comercio rural soriano.

Esta acción es posible gracias a la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que respalda económicamente la campaña.

Con esta fórmula sencilla y cercana, la Diputación de Soria refuerza su compromiso con el desarrollo económico del medio rural y con el mantenimiento de los pequeños negocios, que además de ofrecer productos y servicios, generan vida y cohesión en los pueblos.

¿Cómo participar en la campaña de Comercio Rural de Soria?

Para participar en la campaña, basta con acceder a la aplicación web comercioruralsoria.com, registrarse y obtener un código QR personal.

Cada vez que se realiza una compra en alguno de los 155 establecimientos adheridos, el comercio escanea el QR del cliente y este añade una foto del ticket de compra. De esta manera, el perfil de cada participante se va llenando con sus compras, lo que multiplica sus posibilidades de ganar uno de los vales de 100 euros.

Además, la aplicación incluye un mapa interactivo con todos los comercios participantes, para que sea más fácil localizar el establecimiento rural más cercano y seguir apoyando al comercio de proximidad.